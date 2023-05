Kunszt Wodny w Gdańsku otwarty w połowie września? Rosną koszty utrzymania obiektu. Śródmieście w skali mikro, ale wydatki w skali makro

Kunszt Wodny czeka na otwarcie aż pięć lat. Obiekt powstał w centrum Gdańska, nieopodal Bramy Wyżynnej, przy placu Forum Gdańsk. To charakterystyczny budynek z czarną elewacją wraz z wodną kaskadą od strony parku. Zbudowano go w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego bezpośrednio nad Kanałem Raduni. Wykonała go spółka Forum Gdańsk. W obiekcie będzie miał swoją siedzibę Instytut Kultury Miejskiej. Wartość inwestycji wyniosła ok. 19 mln zł netto. Pierwotnie Kunszt Wodny miał być miejscem koncentracji wycieczek wyruszających na spacer po Gdańsku. Koncepcję jednak zmienił po przegranym konkursie pn. Europejska Stolica Kultury w 2013 roku sam Paweł Adamowicz, ówczesny prezydent Gdańska. Postanowiono urządzić tam siedzibę IKM, czyli nadzwyczajną instytucję, która wspierała miasto we wspomnianym wydarzeniu i po przegranym konkursie de facto powinna zostać rozwiązana.