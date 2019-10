Kursowanie autonomicznego busa do gdańskiego zoo wydłużone do 5 października

Przez siedem dni w tygodniu, dwa razy na godzinę i przez pięć godzin dziennie (między 10 a 15) bus nieodpłatnie wozi pasażerów do gdańskiego zoo. Trasa wiedzie od przystanku przy wejściu do zoo, przez przystanek pośredni przy parkingu samochodowym, do przystanku końcowego przy ul. Spacerowej i z powrotem. Pojazd porusza się po zaprogramowanej wcześniej trasie, jednak na jego pokładzie obecny jest operator, który może szybko zareagować w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

Bus został udostępniony mieszkańcom Gdańska, dzięki udziałowi Miasta w projekcie Sohjoa Baltic. To niezwykle nowoczesne rozwiązanie komunikacyjne, a Gdańsk ma możliwość testowania go jako pierwsze miasto w Polsce.

Projekt Sohjoa Baltic „Przejście do ekologicznego i autonomicznego transportu publicznego ostatniej mili w Regionie Morza Bałtyckiego” ma za zadanie oswajać mieszkańców z tą nowoczesną technologią. Projekt dofinansowany jest z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.