Kwiecień w ogrodzie, na balkonie i na działce. Co sadzić w kwietniu?

Czy mogę jechać na działkę?

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, w piśmie z 3 kwietnia 2020 wskazuje, że sprawa legalności pobytów na działkach wciąż budzi wątpliwości. Każdy działkowiec ma przecież tytuł prawny do swojej indywidualnej działki. Zakaz przebywania na działce byłby równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia prawa własności – jako, że w Polsce nie jest wprowadzony stan wyjątkowy, takie ograniczenia formalnie nie obowiązują. W określonych sytuacjach wyjazd na działkę może zostać uznany więc do kategorii przemieszczania się w celu "zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego" – a za takie można uznać uprawę roślin czy hodowlę zwierząt.

Czy przebywanie na działkach jest legalne? Tak, ale...

Jednocześnie KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania to zwiększenie ryzyka. Tereny wspólne na terenach działek zostały zamknięte, a prawo przebywania na działkach ograniczone jedynie dla działkowców i ich najbliższych. Absolutnie zabronione jest organizowanie spotkań na działkach. Przypominamy, że za złamanie zakazu przemieszczania się grozi kara od 5 do 30 tys. złotych, natomiast za naruszenie zakazu zgromadzeń od 10 do 30 tys. złotych. Jeśli na działkę przemieszczamy się publicznym środkiem transportu – lepiej sobie taką wizytę odpuścić.