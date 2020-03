Laboratorium w gdańskim UCK wykonuje testy na koronawirusa. Wesprze Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku

To już kolejna próba odciążenia laboratorium. Przypomnijmy, że kilka godzin temu marszałek Struk zapowiedział otwarcie ośrodków diagnostycznych w Kościerzynie, Słupsku i Wejherowie. Te ruszą pewnie w kwietniu, jednak już teraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłosiło zdolność diagnostyczną do badania patogenu.

- Posiadamy doświadczony zespół 4 diagnostów wyspecjalizowanych w diagnostyce molekularnej i wirusologicznej dedykowanych do pracy w nowo powstałym laboratorium – powiedział lek. Adam Sudoł, z-ca dyrektora naczelnego UCK ds. logistyki medycznej. - Od Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy aparat ELITe InGenius® oraz 6 tys. testów. Maksymalna wydolność tej aparatury to ok. 40 testów na dobę.