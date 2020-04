Łamanie zasad kwarantanny i zakazu wychodzenia z domu. Impreza na działce i grill za miastem. Kontrole policji przez epidemię koronawirusa

Nowe obostrzenia rządu w związku z epidemią koronawirusa w Polsce czyli m.in. wychodzenie tylko pojedynczo, zakaz przemieszczania się bez wyraźnej potrzeby czy przebywanie w parkach, na skwerach czy plażach weszły w życie przed weekendem. Dodatkowo od soboty obowiązuje w wielu miejscach zakaz wchodzenia do lasu. Czy Pomorzanie dostosowali się do panujących zasad epidemiologicznych? Sytuację kontrolowała policja w każdym powiecie. Funkcjonariusze nałożyli też kary. Sprawdźcie, za co!

Nowe obostrzenia rządu. Zakaz wychodzenia z domu i przemieszczania się. Jak to działa w weekend? RAPORT W drugiej części materiału przykłady interwencji z powiatów - zobaczcie, za co Pomorzanie dostają kary.

Przypominamy, że do odwołania każda osoba do 18 roku życia nie może wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwi ich obecność na ulicy. Obowiązuje także zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc m.in. parków, zieleńców, promenad. Wprowadzona została także minimalna odległość między pieszymi, która wynosi 2 metry. - W przypadkach rażącego łamania obostrzeń i lekceważącego podejścia do obowiązujących zakazów trzeba liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i karą grzywny - apelują policjanci.

Wojewódzka policja poinformowała, że w sobotę 4 kwietnia ponad 1100 pomorskich funckjonariuszy, wspieranych przez Żandarmerię Wojskową, Wojska Obrony Terytorialnej, Straże Miejskie i Gminne patrolowało miejsca objęte zakazem.

Działania będą prowadzone przez cały weekend. Służby używają także dronów oraz śmigłowca, z którego obserwowane są przede wszystkim miejsca, gdzie zazwyczaj zbierają się ludzie i tereny rekreacyjne, np. plaże. Podczas weekendu Pomorze patrolowane jest z powietrza przez policyjnego Black Hawka.

- Działaniami objęte są zarówno centra dużych miast i główne szlaki komunikacyjne jak i małe miejscowości. Tereny obserwujemy ze śmigłowca i używamy dronów. Wszystko po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronanwirusa - mówią policjanci. - Osoby, które nie stosują się do obowiązujących ograniczeń muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi i finansowymi. Na podstawie naszych wniosków służby sanitarne nałożyły już wobec 5 mieszkańców Pomorza kary po 5 tysięcy złotych za niestosowanie się do kwarantanny.

- mężczyzna, który zobowiązany był do kwarantanny zaprosił do mieszkania dwóch młodych mężczyzn, wszyscy otrzymali grzywnę po ; "przyszli do kolegi na piwo, mimo że wiedzieli, iż lokator mieszkania objęty jest domową kwarantanną" zamknięte 2 targowiska w Gdańsku : zarządcy targowisk nie wywiązali się z konieczności monitorowania liczby osób, udostępnianie rękawiczek i środków dezynfekcyjnych; grozi im nawet do 30 tys. zł

: zarządcy targowisk nie wywiązali się z konieczności monitorowania liczby osób, udostępnianie rękawiczek i środków dezynfekcyjnych; grozi im nawet grill z przyjaciółmi: kilkanaście osób na jednej z posesji w małej miejscowości zorganizowało grilla; wszyscy otrzymali mandaty po 500 zł.

NAJWAŻNIEJSZE OBOSTRZENIA - LISTA Nowe obostrzenia rządu w ramach walki z epidemią

RAPORT Z POMORZA - za co Pomorzan ukarała policja Gdańsk: zamknięte 2 targowiska i impreza altance działkowej Policjanci monitorowali w sobotę sytuację w rejonie targowisk miejskich w Gdańsku. - Funkcjonariusze zauważyli, że administratorzy nie przestrzegają wprowadzonych obostrzeń nawiązali z nimi kontakt i zobligowali do wyposażenia sklepów, straganów w środki dezynfekujące oraz rękawiczki. Policjanci zobligowali również administratorów do tego, aby monitorowali ruch na targowiskach a w razie, gdyby mieli z tym problem zgłaszali interwencje. W rejonie rynku decyzją komendanta skierowano policjantów, którzy pełniąc służbę w posterunku stałym nadzorowali to co dzieje się w rejonie targowisk. W związku z tym, że zarządcy nie spełnili wymagań zdecydowano o zamknięciu dwóch targowisk. Policjanci w tej sprawie skierują dokumentację do służb sanitarnych, które mogą nałożyć grzywny nawet do 30 tys. zł - poinformowała asp. Karina Kamińska, rzeczniczka gdańskiej policji.

Konsekwencje ponieść będą musieli też młodzi ludzie, którzy w sobotę, pomimo obowiązujących ograniczeń, postanowili zorganizować imprezę w altance działkowej. 20 i 19-latkowie tłumaczyli, że nie czują się zagrożeni epidemią, bo są…młodzi. Wobec tych osób policjanci skierują wnioski o ich ukaranie do sądu oraz poinformują o tym zdarzeniu służby sanitarne. Czytaj więcej >>>

powiat bytowski: grill z przyjaciółmi i nieprzestrzeganie kwarantanny W piątek wieczorem (3 kwietnia 2020 r.) dyżurny bytowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na jedną z posesji w miejscowości Żukówko przyjechały trzy samochody, z których wysiało kilkanaście osób, które urządziły sobie grilla. Na miejsce skierowany został patrol. Policjanci potwierdzili zgłoszenie. Pomimo zakazów związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, aż dziewięcioro znajomych zorganizowało sobie wspólne spotkanie przy grillu.

- Jak oświadczyli mundurowym, chcieli się odstresować z dala od Trójmiasta, w którym mieszkają na co dzień. Wszyscy przyznali, że mieli świadomość tego, że na terenie Polski trwają restrykcje dotyczące przemieszczania się – relacjonuje rzecznik prasowy bytowskich policjantów Michał Gawroński.

Policjanci poinformowali o zagrożeniach wynikających ze spotkań w czasie trwającej pandemii. Wszystkie osoby za popełnione wykroczenia zostały ukarane mandatami w wysokości po 500 zł.

- Codzienne policjanci rozmawiają z mieszkańcami powiatu bytowskiego oraz emitują z radiowozów komunikaty z apelem, aby pozostać w domach. W tym czasie ważna jest odpowiedzialność za siebie i bliskich i przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zaleceń dotyczących ograniczenia spotkań – apeluje Gawroński. Policjanci codziennie kontrolują również osoby poddane kwarantannie. Co ważne, mundurowi jedną osobę mogą sprawdzać nawet kilkukrotnie. Policjanci, którzy sprawdzali wczoraj, czy osoby objęte kwarantanną respektują obowiązujące przepisy, stwierdzili jeden przypadek niewywiązywania się z tego obowiązku. - Kiedy mundurowi dotarli dwukrotnie pod sprawdzany adres, nie zastali tam 38-letniego mieszkańca gm. Bytów objętego kwarantanną - informuje Gawroński. O niezgodnym z prawem i nieodpowiedzialnym zachowaniu mężczyzny policjanci powiadomili powiatowego inspektora sanitarnego. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna od 5 do nawet 30 tys. złotych. powiat tczewski: złamanie zakazu gromadzenia się

W sobotę (4.04.2020) przed godziną 15.00 policjanci z Komisariatu Policji w Pelplinie patrolując jedną z ulic w mieście zauważyli 3 mężczyzn, którzy zlekceważyli obecne przepisy i wspólnie spożywali alkohol. W związku z tą sytuacją stróże prawa sporządzili wniosek o ukaranie wobec trzech mieszkańców powiatu tczewskiego w wieku 28, 37 i 50 lat.

powiat kwidzyński: złamał kwarantannę - Wynik sobotniej (4 kwietnia 2020 roku) służby policjantów pokazuje spore zdyscyplinowanie społeczeństwa, jednak na terenie gminy Sadlinki, funkcjonariusze ujawnili jeden przypadek naruszenia kwarantanny. Policjanci próbowali nawiązać kontakt z 50- letnim mężczyzną, który jest nią objęty i pomimo wielokrotnych prób nawiązania kontaktu telefonicznego, połączenie to nie zostało zrealizowane. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ten nie stosuje się do obowiązku kwarantanny i wychodzi z mieszkania - informuje sierż. sztab. Anna Filar z KPP Kwidzyn.

powiat starogardzki: złamali kwarantannę, dostali po 5 tysięcy zł grzywny W środę 1 kwietnia 2020 roku policjanci, którzy sprawdzali, czy osoby objęte kwarantanną respektują obowiązujące przepisy, stwierdzili 2 przypadki dotyczące niewywiązywania się z tego obowiązku. W obu przypadkach, kiedy mundurowi dotarli pod sprawdzane adresy, nie zastali tam osób objętych kwarantanną. O niezgodnym z prawem i nieodpowiedzialnym zachowaniu dwóch mieszkańców Starogardu Gdańskiego policjanci powiadomili Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wydał już decyzję o nałożeniu na każdego z tych mężczyzn kary grzywny w wysokości 5 tys. zł. Dwaj mieszkańcy Starogardu Gdańskiego, którzy zostali ukarani tą karą administracyjną, zostali objęci obowiązkiem poddania się kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwa i powrotem z do miejsca zamieszkania.

Policjanci przypominają, że osoby objęte kwarantanną mają bezwzględny obowiązek przebywać we wskazanym miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych! Mundurowi przestrzegają, że wobec wszystkich osób, które nie stosują się do kwarantanny, będą wyciągane surowe konsekwencje finansowe!

powiat kartuski: spacer podczas kwarantanny i wynajęcie domków letniskowych Do pierwszego zdarzenia doszło na terenie gminy Żukowo. Jak podaje asp. Piotr Gdaniec, p.o. oficera prasowego KPP w Kartuzach, 30-letni mężczyzna postanowił wyjść na spacer, pomimo bycia objętym kwarantanną. Monitorując takie osoby policjanci natychmiast nakazali mężczyźnie powrót do wyznaczonego miejsca odbywania kwarantanny.

Druga sytuacja miała miejsce w gminie Stężyca. Właściciel jednego z ośrodków wypoczynkowych wynajął tam dla gości dwa domki letniskowe.

- Funkcjonariusze nakazali właścicielowi wymeldowanie gości - mówi rzecznik kartuskiej policji, dodając, że w obu przypadkach sprawa będzie miała ciąg dalszy. - Zdarzenia zostały skierowane do zespołu ds. wykroczeń, a także do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Mężczyznom grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł. Jak podaje asp. Piotr Gdaniec są to pierwsze dwa takie przypadki złamania zakazów na terenie powiatu kartuskiego. Policjanci jeszcze raz przestrzegają też, aby stosować się do obostrzeń i zasad, obowiązujących w tym szczególnym czasie.

powiat kościerski: dwóch niepełnoletnich w parku i mandat 500 zł Do zdarzenia doszło dzisiaj (4 kwietnia) w Wielkim Klinczu w gminie Kościerzyna. Policjanci sprawdzili informację, która się pojawiła w Krajowej Mapie Zagrożeń, czyli specjalnym systemie, dzięki któremu każdy mieszkaniec może zaznaczyć miejsce, gdzie dochodzi do złamania obowiązujących przepisów prawa. - Mamy obowiązek sprawdzania takich informacji - informuje Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Na miejsce udał się dzielnicowy z rejonu gminy Kościerzyna i w parku zlokalizowanym w pobliżu miejscowej remizy strażackiej zatrzymał dwóch młodych ludzi. Obydwaj mieli 17 lat. Za złamanie obowiązujących przepisów, obydwaj 17-latkowie zostali ukarani mandatem w wysokości 500 zł, a następnie przekazani rodzicom. Policja przypomina, że obowiązują ograniczenia związane z wychodzeniem z domu i przebywaniu na świeżym powietrzu, za których złamania przewidziane są kary. Przypominamy, że osoby niepełnoletnie mogą poruszać się na świeżym powietrzu tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

powiat sztumski: impreza u osoby w kwarantannie z karą po 5 tys. złotych

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie dokonują sprawdzenia, czy osoby przebywające na domowej kwarantannie wywiązują się z tego obowiązku. W miniony czwartek otrzymali wiadomość od oficera dyżurnego jednostki, że do mieszkania osoby objętej kwarantanną weszło dwóch mężczyzn. Policjanci udali się pod wskazany adres i skontaktowali z mężczyzną objętym kwarantanną. Ustalono, że istotnie w mieszkaniu przebywają dwaj mężczyźni, nakazano im opuścić lokal. Okazało się, że dwaj 19 - letni mieszkańcy Sztumu przyszli do kolegi na piwo, mimo że wiedzieli, iż lokator mieszkania objęty jest domową kwarantanną. Wszyscy zostali poinformowani o konsekwencjach prawnych wynikających z kodeksu wykroczeń. W piątek wszyscy trzej mężczyźni zostali ukarani grzywną po 5 tysięcy złotych każdy przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto dwaj 19-latkowie zostali objęci nadzorem przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Malborku.

Policja przypomina, że za złamanie kwarantanny zgodnie z nowymi przepisami grozi kara grzywny do 30 tysięcy złotych, którą nakłada Powiatowy Inspektor Sanitarny. Ponadto osoby, które nie stosują się do zaleceń muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną, wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Kara może być jednak dotkliwsza, jeżeli prokurator oceni, że ktoś swoim zachowaniem naraził zdrowie i życie innych ludzi. Za to zgodnie z kodeksem karnym grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.