Lęborskie samorządy będą sprzedawać węgiel? Jedne tak, inne widzą trudności

Lęborskie samorządy i sprzedaż węgla - kto widzi problemy a kto jest gotowy?

Podczas Komisji Wspólnej Rząd i Samorządy porozumiały się wstępnie na temat m.in. sprzedaży węgla przez samorządy. Pominięcie pośredników w handlu węglem spółki PGE mają być kluczem do niższej ceny dla odbiorców detalicznych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który określa cenę sprzedaży węgla dla samorządów na maksymalnym poziomie 1500 zł, a ostatecznie do mieszkańców gmin miałby on trafiać za nie więcej niż po ok 2 tys. zł za tonę. Na początku mieszkańcy mogliby kupić maksymalnie 2 tony, w styczniu prawdopodobnie kolejne dwie. To samorząd musi jednak go przewieźć do gmin i sprzedać. I zdaniem części samorządowców powiatu lęborskiego, tu jest "węgiel" pogrzebany....