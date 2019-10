Lech Wałęsa wycofuje poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Były prezydent chce poprzeć Władysława Kosiniaka-Kamysza

Lech Wałęsa napisał na Facebooku, że nie wyobraża sobie, aby Kosiniak-Kamysz i PSL nie weszli do Sejmu. Zaapelował, żeby Polacy posłuchali go i odsunęli "niebezpiecznych ludzi od możliwości decyzyjnych" .

Ta reakcja mogła być skutkiem krytycznych opinii ze strony Koalicji Obywatelskiej, z jakimi Lech Wałęsa spotkał się po swoim przemówieniu na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. W swoim wystąpieniu były prezydent skrytykował opozycję za to, że nie słuchała jego rad, co - zdaniem Wałęsy - jest przyczyną pasma porażek, jakich Koalicja Obywatelska doświadcza w ostatnim czasie. Wałęsa nazwał też zmarłego przed tygodniem Kornela Morawieckiego "zdrajcą", co odbiło się szerokim echem w mediach i spotkało się z wielką krytyką polityków z różnych partii, w tym PO.