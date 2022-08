Lechia całkowicie zawiodła w meczu z Radomiakiem. Tomasz Kaczmarek: Nasze problemy są głębsze

Tomasz Kaczmarek, trener Lechii, po meczu próbował tłumaczyć słabą grę swojego zespołu, ale też konkretnie mówił, co było dla niego rozczarowaniem.

- Wypada przeprosić kibiców za ostatnie dwa spotkania, niesamowicie nieudane z naszej strony. Nasze problemy są głębsze. Dwa tygodnie temu wygraliśmy z Widzewem, wydawało nam się, że pokazaliśmy charakter i że możemy powtórzyć udany sezon. Dziś mamy zbyt dużą liczbę zawodników, którzy w są pod formą. Tymczasem błędy indywidualne były kluczowe - mówi Kaczmarek. - Mam poważne pretensje do drugiej połowy, bo mieliśmy plan, a zagraliśmy naiwnie. Liczba strat, kontr rywala jest nie do zaakceptowania. Nasz występ w drugiej połowie jest nie do zaakceptowania. Przed nami bardzo dużo pracy i wiem, że mówiłem o tym także tydzień temu. Odpowiedzialność jest po mojej stronie, ale również po stronie zawodników. Każdy odpowiada za swoją dyspozycję. Boisko weryfikuje wszystko, a musimy się bardzo mocno spiąć, żeby nie doprowadzić do sytuacji, która dla nas zrobi się jeszcze bardziej skomplikowana.