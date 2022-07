Lechia Gdańsk - Akademija Pandev 7.07.2022 r. Lechia zaczyna grę w Lidze Konferencji. Biało-zieloni potwierdzą rolę faworyta?

Sztab szkoleniowy biało-zielonych koncentrował się na tym, aby przede wszystkim przygotować swój zespół do rywalizacji pucharowej. Potem przyszedł czas na analizę gry rywala, choć na początku była ona wstępna. O tym, jakim zespołem jest Akademija Pandev, rozmawialiśmy z trenerem Tomaszem Kaczmarkiem po meczu sparingowym Lechii z Radomiakiem.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Akademija Pandev NA ŻYWO. Gdzie oglądać mecz?

- Mieliśmy dostęp do materiałów z meczów naszych rywali. Są serwery, gdzie można mieć dojście do wszystkich meczów, które były nagrywane gdziekolwiek na świecie. Jeśli ktoś to pokazuje, to można znaleźć nawet mecz trzeciej ligi z Mali. Akademija grała chociażby sparing z Lewskim Sofia, silnym zespołem i przegrała 1:3. To pokazuje, że do meczów musimy podejść z szacunkiem. Musimy zagrać na naszym wysokim poziomie, żeby osiągnąć korzystne wyniki i awansować. Mamy dostęp praktycznie do wszystkich meczów naszego przeciwnika z poprzedniego sezonu ligowego. Akademija gra przeważnie system 5-4-1, więc broni dosyć nisko, ale ma trzech, czterech ciekawych i szybkich zawodników, którzy są w stanie zrobić krzywdę. Wiemy, jak ciężko pracowaliśmy, żeby znaleźć się w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Każdy, kto się tu znalazł, musiał na to zasłużyć. Jest dużo opinii, że najlepszy jest w zespole naszych rywali Ousam Marong, ale ja widziałem jeszcze dwóch innych ciekawych zawodników – przyznał trener Kaczmarek.