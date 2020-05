Lechia Gdańsk - Arka Gdynia [na żywo, relacja live]

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Arka Gdynia jeszcze nigdy w historii nie wygrała derbów Trójmiasta w najwyższej klasie rozgrywkowej. Remis w Gdańsku jednak żółto-niebieskich nie uraduje, bo walczą o utrzymanie w ekstraklasie. Lechia z kolei jest w fazie przebudowy, ale chce włączyć się do walki o czołowe miejsca w lidze.

Biało-zieloni walczą o miejsce w grupie mistrzowskiej i komplet punktów w derbach Trójmiasta jest im bardzo potrzebny. Lechia ma większą jakość sportową, ale musi to udowodnić na boisku. Z kolei Arka twardo walczy o utrzymanie w krajowej elicie i potrzebuje serii zwycięstw. Dlatego z Gdańska będzie chciała wrócić z historycznym zwycięstwem.

Trudno do końca przewidzieć jaką dyspozycję pokażą piłkarze obu zespołów. Trzeba pamiętać, że to sytuacja wyjątkowa i to będzie pierwszy mecz dla obu zespołów po blisko trzymiesięcznej przerwie. Dlatego trudno jednoznacznie wskazać faworyta i trzeba poczekać na spotkanie, aby przekonać się, jak zareagują piłkarze na tę nową dla nich sytuację.