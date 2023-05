Lechia Gdańsk bardzo duże zmiany. Łukasz Smolarow: Przygotowałem dwa warianty, trenerem nie będę. Z klubu odchodzą kolejne osoby

- Z wypożyczeń wracają do nas Antoni Mikułko, Miłosz Szczepański, Jan Biegański, Tomasz Neugebauer i Łukasz Zjawiński. Treningi z zespołem zacznie także czterech, pięciu zawodników z zespołu Centralnej Ligi Juniorów prowadzonej przez Marka Zieńczuka. Przedstawiłem zarządowi dwie wizje naszej gry w pierwszej lidze i czekam na akceptację, który plan będziemy realizować. Jeśli chodzi o trenerów, to trzech pasuje do naszej wizji A, a trzech do wizji B – zdradził Smolarow.

- Drużyna powinna być zbilansowana pod względem wieku, a u nas było wielu doświadczonych zawodników. Z sezonu na sezon w ciągu trzech ostatnich lat podstawowy skład w Lechii był coraz starszy. Byliśmy zdecydowanie najstarszą drużyną w lidze, a trzy z pięciu najstarszych spadły z ekstraklasy. Brakowało podziału między starszymi i młodszymi, było za wielu liderów i się dublowali w tej roli. Do tego dochodziło wędrowanie opaski kapitana. Zabrakło osób, które były w stanie się poświęcić i grać rolę drugoplanową. Lechia miała jakość, ale nie miała drużyny – powiedział Smolarow.

Dyrektor do spraw sportowych Lechii zwrócił też uwagę na inne aspekty, które przyczyniły się do degradacji.

- Rozmawiałem po meczach z trenerami naszych rywali przy kawie i powtarzał się ten sam komunikat. Mianowicie, że Lechia nie jest drużyną energetyczną, nie widać woli walki, jest słaba w polu karnym. Łatwiej nam było strzelić bramkę, a sami nie byliśmy głodni goli. Kiedyś piłkarze Lechii we trzech rzucali się do blokowania strzałów albo w polu karnym rywali byli kolejni zawodnicy na dobijanie strzałów. Teraz nie okupowaliśmy pola karnego, nie byliśmy zachłanni. Bardzo ważna jest inwestycja w sztab trenerski, a my się osłabiliśmy. Zabrakło trenera przygotowania mentalnego. Nie twierdzę, że to załatwia problemy i by ich nie było, ale takiego trenera nam brakowało. Do przygotowania motorycznego były dwie osoby, teraz jedna, a tendencji wzrostowej w tym zakresie nie było. Jeden trener do przygotowania motorycznego w ekstraklasie to za mało. Wolałbym mieć dwóch piłkarzy mniej, a utrzymać pracę sztabu szkoleniowego. Suma szczęścia też nie zawsze wychodzi na zero. Mieliśmy dużo kontuzji, a w decydujących meczach graliśmy bez Conrado i Ilkaya Durmusa. Jako cały klub popełniliśmy też błędy w komunikacji zewnętrznej. Nie był to czas spokoju, a my nie do końca poradziliśmy sobie w kontekście medialnym - zakończył Smolarow.