Lechia Gdańsk będzie łatać dziury w defensywie. Czy kadra jest zbilansowana? Za mało środkowych obrońców

Słowa dotrzymał, bo do zespołu biało-zielonych trafili jeszcze później Maksym Chłań oraz Louis D’Arrigo. Pierwszy to ofensywny pomocnik, a drugi defensywny pomocnik. Czy zatem można powiedzieć, że skład Lechii na rundę jesienną jest zbilansowany? Chyba jednak nie do końca. Zdecydowanie w drużynie brakuje defensorów, a w bramce też nie ma pełni komfortu. Bohdan Sarnawski popełnia błędy, a Antoni Mikułko – jak dostanie poważniejszą szansę – to będzie nabierać doświadczenia. Z kolei niepokoić może fakt, że w drużynie jest tylko dwóch nominalnych środkowych obrońców, czyli Elias Olsson i Andrei Chindris. W tej sytuacji trudno mówić o rywalizacji o miejsce w składzie. Kontuzję wciąż leczy Bartosz Brylowski, a w razie problemów kadrowych zapewne luki w środku obrony będą wypełniać Tomasz Neugebauer oraz Iwan Żelizko.