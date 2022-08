Lechia Gdańsk będzie miała wolny weekend. Mecz z Lechem Poznań został przełożony na 31 sierpnia

Zgodnie z regulaminem Ekstraklasy SA każdy zespół grający w europejskich pucharach miał prawo przełożyć jeden mecz ligowy podczas pierwszych trzech rund kwalifikacyjnych oraz jeden w fazie play-off, która zadecyduje o awansie do rywalizacji grupowej w Lidze Konferencji.

Na wniosek Lecha zatem mecz w Gdańsku nie zostanie rozegrany zgodnie z terminarzem, bowiem mistrzowie Polski będą grać dwumecz z luksemburskim Dudelange o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Spotkanie miało zostać rozegrane w niedzielę (21 sierpnia) o godzinie 15. Ostatecznie do rywalizacji Lechii z Lechem na Polsat Plus Arenie Gdańsk dojdzie w środę (31 sierpnia) o godzinie 20.30. Ten termin został zarezerwowany dla Pucharu Polski, ale zespoły grające w europejskich pucharach dostały wolny los w pierwszej rundzie i dlatego spotkanie może zostać rozegrane bez przeszkód. To oznacza, że podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka będą mieli wolny weekend (21-22 sierpnia). W kolejny weekend biało-zieloni zmierzą się w Legnicy Miedzią, a potem czekać ich będą spotkania w Gdańsku - 31 sierpnia z Lechem Poznań i 3 września z Wartą Poznań.