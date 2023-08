Lechia Gdańsk bez jakości w Rzeszowie przegrała drugi mecz w sezonie. Koszmar Bohdana Sarnawskiego

Lechia Gdańsk przegrała na wyjeździe z Resovią Rzeszów 0:2 w meczu Fortuny 1. Ligi. To był słaby mecz w wykonaniu biało-zielonych, a większe posiadanie piłki nie miało żadnego przełożenia na grę zespołu i sytuacje bramkowe. Błędy w obronie i koszmarna pomyłka Bohdana Sarnawskiego dały dwa gole Resovii.

Sytuacja w Lechii się normuje. Już oficjalnie z klubem pożegnał się Adam Mandziara i od piątku nowym właścicielem jest fundusz Mada Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który jest reprezentowany przez Football Culture Poland sp. z.o.o.

- Mogę potwierdzić, że w piątek, 18 sierpnia 2023 – spółka Football Culture Poland sp. z o.o. sfinalizowała przejęcie 95% akcji Lechii Gdańsk S.A. Jednocześnie przyjęte zostały rezygnacje dwóch członków rady nadzorczej Lechia Gdańsk S.A. – pani Adriany Mandziary i pana Adama Mandziary. To początek nowej ery dla klubu. Oczywiście, będziemy się skupiać na osiągnięciu sukcesu pierwszej drużyny, ale także na stworzeniu nowego centrum treningowego, które zostanie zbudowane w latach 2024-2025 i pozwoli nam na rozwijanie nowej generacji talentów piłkarskich w Gdańsku i w regionie – powiedział Paolo Urfer, prezes Lechii, dla oficjalnego serwisu klubowego.

Na pożegnanie uaktywnił się jeszcze Mandziara na Instagramie. „Życzę Football Culture Poland, jako nowemu właścicielowi Lechii Gdańsk, samych sukcesów, zaś biało-zielonej drużynie szybkiego powrotu do Ekstraklasy. Jednocześnie pragnę podkreślić, że spółka Lechia Rights Management udzieliła Lechii Gdańsk w ostatnich tygodniach znacznej pomocy finansowej. Większa część dochodów ze sprzedaży akcji klubu została przeznaczona na dofinansowanie Lechii po spadku z Ekstraklasy. Łącznie przekazaliśmy kwotę 4 milionów euro (około 17,5 mln złotych) na niezbędną restrukturyzację Lechii. Dodatkowo, w ramach restrukturyzacji, umorzyliśmy 29 mln złotych pożyczek udzielonych w przeszłości Lechii Gdańsk SA.” - napisał Mandziara.

Budowa drużyny grającej o awans, praktycznie od nowa, to nie jest prosta sprawa. Lechia potrafiła wygrać u siebie ze Zniczem Pruszków, zremisować w Płocku z Wisłą, ale teraz – po słabej grze – przegrała w Rzeszowie z Resovią. Sentymentalny powrót do rodzinnego miasta nie był zatem udany dla trenera Szymona Grabowskiego.

Biało-zieloni utrzymywali się dłużej przy piłce, ale to nie oznacza, że kontrolowali mecz. Mieli bardzo duże problemy, żeby stworzyć czyste okazje bramkowe. Gospodarze byli znacznie groźniejsi. Nie tylko strzelili dwa gole, ale byli bliżsi trzeciej bramki niż gdańszczanie kontaktowej. Tak naprawdę trudno kogokolwiek wyróżnić w drużynie trenera Grabowskiego. Pierwszy gol padł po rzucie rożnym, kiedy strzał Marcina Urynowicza został zablokowany, ale dobitka Radosława Kanacha była skuteczna. Chwilę później katastrofalnie zachował Bohdan Sarnawski, który podał futbolówkę do Macieja Górskiego, a ten skierował ją do pustej bramki. Te trzy minuty wstrząsnęły gdańskim zespołem, który już nie potrafił się pozbierać do końca pierwszej połowy.

W drugiej części próby ataków piłkarzy Lechii nadal były bez wyrazu. Bardziej były to akcje na zasadzie, że ktoś źle podał albo – jak w pierwszej połowie – Luis Fernandez podawał zamiast strzelać. To wszystko nałożyło się na zły obraz biało-zielonych w Rzeszowie. To druga porażka Lechii w tym sezonie, a pierwsza na wyjeździe. Na dwóch meczach zamknęła się seria zespołu bez porażki. Budowa drużyny wymaga czasu, ale problem w tym, że gdańszczanie go nie mają. Nie mogą raz wygrywać, raz przegrywać, bo tak się nie da awansować do PKO Ekstraklasy. Lechia zdecydowanie potrzebuje serii zwycięstw, aby umocnić się w górnej części ligowej tabeli. Do tego potrzebna jest gra znacznie lepsza, bardziej jakościowa i z większą agresywnością niż to miało miejsce w Rzeszowie.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia i Arka zagrają z trudnymi rywalami w Fortunie Pucharze Polski Resovia Rzeszów - Lechia Gdańsk 2:0 (1:0) Bramki: 1:0 Radosław Kanach (23), 2:0 Maciej Górski (26)

Lechia: Sarnawski - Bugaj, Neugebauer (70 Chindris), Olsson, Conrado - Żelizko, Kapić (46 Biegański) - Piła (65 Sezonienko), Fernandez, Mena - Zjawiński (70 Sypek) Resovia: Gliwa - Zastawny, Osyra, Buchał, Lempereuk - Kanach, Bąk (70 Łyszczarz) - Mikulec, Urynowicz (82 Eizenchart), Mazek (70 Tomal) - Górski (82 Ciepiela) 90+7 min. - koniec meczu. Lechia przegrała z Resovią 0:2 90+4 min. - żółta kartka dla Conrado (Lechia) 86 min. - żółta kartka dla Mikulca (Resovia) 82 min. - zmiany w Resovii: za Górskiego i Urynowicza weszli Ciepiela i Eizenchart 80 min. - Po strzale głową Chindrisa piłkę złapał Gliwa

79 min. - po akcji Sypka uprzedzony Sezonienko i było blisko bramki samobójczej 70 min. - zmiany w Lechii - za Neugebauera i Zjawińskiego weszli Chindris i Sypek 70 min. - zmiany w Resovii - za Bąka i Mazka weszli Łyszczarz i Tomal 67 min. - żółta kartka dla Neugebauera (Lechia) 66 min. - świetna sytuacja Mikulca, który z czystej pozycji strzelił tuż obok słupka 65 min. - zmiana w Lechii: za Piłę wszedł Sezonienko 60 min. - wreszcie dobra akcja Meny, ale po jego strzale piłka odbiła się od rywala i wyszła na rzut rożny. Wciąż za mało atutów w grze ofensywnej biało-zielonych 46 min. - zmiana w Lechii: za Kapicia wszedł Biegański 46 min. - początek drugiej połowy 45 min. - koniec pierwszej połowy, Lechia przegrywa w Rzeszowie 0:2

37 min. - po podaniu Zjawińskiego do piłki nie doszedł Piła 26 min. - koszmarny błąd Sarnawskiego, który podał piłkę Górskiemu, a ten posłał futbolówkę do pustej bramki. Resovia - Lechia 2:0

23 min. - po rzucie rożnym strzał Urynowicza został zablokowana, ale silna dobitka Kanacha już była skuteczna. Niespodzianka. Resovia - Lechia 1:0 22 min. - dobra interwencja Sarnawskiego, a zaraz potem strzelał Osyra i piłkę lecącą w kierunku bramki wybił na róg Piła 18 min. - kapitalna szansa Fernandeza, ale zamiast strzelać to podawał i skończyło się na rzucie rożnym 15 min. - po akcji Conrado blisko strzelenia gola był Zjawiński 12 min. - żółta kartka dla Kanacha (Resovia) 8 min. - strzał Piły prosto w Gliwę. Początek meczu dla biało-zielonych 1 min. - początek meczu

