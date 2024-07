Lechia Gdańsk bez Maksyma Chłania na start sezonu

Maksym Chłań spełnia marzenie o igrzyskach

Maksym Chłań, jak wielu piłkarzy, chciał grać na igrzyskach olimpijskich. W tym roku jego marzenie ma szansę się spełnić, ponieważ został powołany do olimpijskiej reprezentacji Ukrainy. Decyzja ta nie była łatwa ani dla niego, ani dla jego klubu, Lechii Gdańsk, która liczyła na jego pomoc na początku sezonu ligowego.

- Wstępnie mam zgodę kierownictwa Lechii na udział w igrzyskach. Dzwonią do mnie dziennikarze z Ukrainy i cały czas o to pytają. Ja bardzo chcę pojechać na igrzyska do Paryża i reprezentować swój kraj - mówił "Dziennikowi Bałtyckiemu" Maksym Chłań na początku przygotowań do nowego sezonu.