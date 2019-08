Lechia Gdańsk bezbarwna w meczu z Rakowem Częstochowa. Biało-zieloni przegrali po raz pierwszy w lidze w tym sezonie [zdjęcia]

Piłkarze Lechii byli źli po remisie u siebie z Jagiellonią i zapowiadali walkę o zwycięstwo z Rakowem w Bełchatowie.

- Musimy być przede wszystkim konkretni - zapowiadał przed meczem Piotr Stokowiec, szkoleniowiec biało-zielonych.

Oba zespoły spotkały się w poprzednim sezonie w półfinale Pucharu Polski. Lechia wygrała wówczas w Częstochowie, a potem zdobyła Puchar Polski. Beniaminek chciał też wygrać pierwsze spotkanie w Bełchatowie, gdzie gra w roli gospodarza. Dwa wcześniejsze spotkania zakończyły się porażkami.

- Pamiętamy o tamtym spotkaniu i w pewnym sensie można powiedzieć, że chcemy się zrewanżować Lechii - przyznał Marek Papszun, trener Rakowa.

W spotkaniu z Jagiellonią podopieczni trenera Stokowca rozegrali tylko jedną dobrą połowę, a w Bełchatowie żadnej. Lechia dobrze zaczęła to spotkanie i przy odrobinie szczęścia mogła objąć prowadzenie w 20 sekundzie. Dobrze dośrodkował Filip Mladenović w polu karnym w piłkę nie trafił obrońca Rakowa Tomas Petrasek, ale Flavio Paixao nie sięgnął piłki. Chwilę później swojej szansy szukał słabo grający w tym spotkaniu Lukas Haraslin, ale nie zdołał oddać strzału. Z czasem coraz wyraźniejsza stawała się przewaga beniaminka z Częstochowy. W polu karnym gdańskiego zespołu robiło się groźnie, ale kilka razy świetnie blokował strzały Michał Nalepa. W 11 minucie świetnym strzałem z dystansu popisał się Jakub Apolinarski, ale kapitalną interwencją piłkę nad bramkę przeniósł Dusan Kuciak. Chwilę później przed szansą stanął Sebastian Muszolik, ale i on przegrał pojedynek ze znakomicie dysponowanym Kuciakiem. Raków grał dobrze, atakował, ale szczęście było przy zespole z Gdańska. Do czasu. W 43 minucie Karol Fila nie trafił w piłkę w polu karnym, a podanie Miłosza Szczepańskiego na gola zamienił Felicio Brown Forbes. Dwie minuty później kapitalnie podał Patryk Lipski, a gola strzelił Artur Sobiech. Radość, ale nie na długo. Do gry wszedł VAR i okazało się, że napastnik Lechii był na spalonym. Minimalnym, jak w poprzednim meczu z Jagiellonią. Sobiech z niedowierzaniem tylko kręcił głową.