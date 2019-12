Lechia Gdańsk bezradna w Białymstoku. Biało-zieloni wysoko przegrali z Jagiellonią [zdjęcia]

Lechia jechała do Białegostoku z pozytywnym nastawieniem. Jagiellonia ostatnio prezentowała się bardzo słabo, a pracę stracił trener Ireneusz Mamrot. Jego obowiązki przejął dotychczasowy asystent Rafał Grzyb, który był kapitanem „Jagi”, kiedy tę prowadził... Piotr Stokowiec. Biało-zieloni wygrali za to cztery mecze z rzędu wliczając w to spotkanie w Totolotku Pucharze Polski i mieli apetyt na kolejne, aby zbliżyć się do ligowej czołówki. Tym bardziej, że w tej kolejce punkty straciły zespoły Pogoni Szczecin, Śląska Wrocław czy Cracovii.