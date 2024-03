Lechia Gdańsk broni pozycji lidera i gra o piąte zwycięstwo z rzędu. Szymon Grabowski: Nie boję się naszego podejścia do Zagłębia Sosnowiec

- Powiem szczerze, że zupełnie nie boję się naszego podejścia do meczu z Zagłębiem. Powiedziałem zawodnikom, że mam to szczęście, że nie muszę im mówić o meczu - pułapce. Zawodnicy są świadomi i głodni zwycięstw – zapewnia trener Grabowski. - Koncentracja w zespole jest bardzo duża. Stawiając kolejny krok do przodu zbliżymy się do celu i tylko to się dla nas liczy. Szanujemy przeciwnika i wiemy, że Zagłębie najlepszy mecz w tym roku zagrało z Odrą Opole. Drużyna z Sosnowca była lepsza także my też musimy podejść do tego spotkania skoncentrowani.