Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica 9.04.2022 r. Lechia wygrywa, a Flavio Paixao klubowym rekordzistą i z 98 golem w Ekstraklasie ZDJĘCIA

Bruk-Bet Termalica rozpaczliwie walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie i najważniejszym zadaniem dla piłkarzy Lechii było nie zlekceważenie rywala. Początek meczu wskazywał na pełną mobilizację w zespole biało-zielonych. Gospodarze z dużym animuszem zaatakowali, a drużyna z Niecieczy miała duże problemy w defensywie. Do tego niepewnie w bramce spisywał się Pawel Pawluczenko. Lechia szybko otworzyła wynik meczu. Już w 11 minucie niefortunnie interweniował w polu karnym Piotr Wlazło, a piłkę przejął Łukasz Zwoliński i silnym strzałem pod poprzeczkę zdobył gola.

Zwoliński ma swój czas. Strzelił trzeciego gola w trzecim meczu z rzędu i czwartego w pięciu ostatnich spotkaniach. To dobra seria Łukasza, który w tym sezonie zdobył już 11 goli. Właśnie takiej serii oczekują od niego kibice i trener Tomasz Kaczmarek. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, co Zwoliński zrobił później. Najpierw z bliska nie trafił do siatki po świetnym podaniu Rafała Pietrzaka, a chwilę później dostał podanie od Macieja Gajosa i trafił w słupek. Błyskawicznie powinien mieć klasycznego hat-tricka, a pozostał z jednym golem. Przebieg spotkania sprawił, że biało-zieloni ewidentnie się rozprężyli i uwierzyli w zwycięstwo lekkie, łatwe i przyjemne. Tymczasem Termalica zaczęła coraz częściej gościć w okolicach pola karnego gdańskiego zespołu. Kiedy jednak w dobrej pozycji strzeleckiej znalazł się Muris Mesanović, to posłał futbolówkę wysoko nad poprzeczką.