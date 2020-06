Lechia Gdańsk chce ograć mistrza Polski po raz piąty w tym sezonie. Dziś mecz z Piastem Gliwice na Stadionie Energa Gdańsk

Piast to jeden z ulubionych rywali biało-zielonych. Na siedem ostatnich meczów między tymi zespołami aż sześć wygrali gdańszczanie. Lechia w tym sezonie grała z Piastem już cztery razy - dwukrotnie w PKO Ekstraklasie oraz o Superpuchar Polski, a także w ćwierćfinale Totolotka Pucharu Polski - i wszystkie te mecze wygrała. Dziś będzie chciała pokonać mistrza Polski po raz kolejny, a pięć wygranych nad tym samym zespołem w jednym sezonie, to byłoby jakiś rekord. W poprzednich rozgrywkach podopieczni trenera Piotra Stokowca cztery razy wygrali z Jagiellonią Białystok – trzykrotnie w lidze oraz w finale Totolotka Pucharu Polski.

Biało-zieloni zagrają po raz trzeci w Gdańsku po wznowieniu rywalizacji. W poprzednich spotkaniach wygrali z Arką Gdynia 4:3 i przegrali z Cracovią 1:3. Teraz rywalem będzie Piast Gliwice i to spotkanie będą mogli już obejrzeć kibice. Na trybunach gdańskiego stadionu będzie mogło zasiąść maksymalnie 9272 widzów.

- To sytuacja niespotykana, że wszystkie mecze z Piastem wygraliśmy, ale nie upatruję w tym klucza, bo za każdym razem decydowało co innego. Trzeba się skupić na konkretnym meczu, a ponieważ gramy często, to obie drużyny się dobrze znają. Szukamy drobnych zaskoczeń i okazywało się, że zdawały egzamin, ale mecze z Piastem zawsze były bardzo wyrównane – powiedział Łukasz Smolarow, drugi trener biało-zielonych.

Piast także szykuje się na twardy bój w Gdańsku. Mistrzowie Polski pamiętają głównie mecz na Stadionie Energa w poprzednim sezonie w grupie mistrzowskiej, który wygrali 2:0.

- Wiemy jaką siłą dysponuje Lechia, ale też pamiętamy, co się wydarzyło ponad rok temu, kiedy wygraliśmy najważniejszy mecz w pierwszym spotkaniu rundy finałowej. Drużyny się zmieniają, ale styl oraz sposób gry zostają zbliżone i z tego względu wiadomo, czego mogą się spodziewać. Lechia ma na pewno swoją wartość i mimo zmian w składzie wciąż pozostaje groźnym zespołem – podkreśla Waldemar Fornalik, szkoleniowiec Piasta.