Lechia Gdańsk chce poprawić ofensywę i dziś wygrać z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Luis Fernandez: Będzie lepsza wersja Luisa Fernandeza

Sytuacja kadrowa w zespole nie jest zła. Na poprzedni mecz do Rzeszowa ostatecznie pojechał Miłosz Kałahur, choć trener Tomasz Grabowski był na 99 procent przekonany, że tak się nie stanie. Nie była to wtedy żadna zasłona dymna przed rywalem tylko potrzeba chwili. Przed piątkowym meczem trener ma spore pole manewru. Podjął też decyzję, kto wystąpi w bramce, ale jej nie zdradził.

- Kałahur pojechał do Rzeszowa tylko ze względu na kontuzję Bartka Brzęka. Nie był w pełni zdrowy, ale chciałem mieć zawodnika na zbliżoną pozycję. Miłosz Szczepański jest już w treningu, ale na ten mecz jeszcze nie będzie brany pod uwagę. Pozostali zawodnicy są do mojej dyspozycji – zdradził szkoleniowiec biało-zielonych.

- Dostrzegamy deficyty, z którymi jak najszybciej musimy sobie poradzić. Dochodzimy do sytuacji, chociaż tych czystych może nie ma zbyt wiele – mówi trener Grabowski. - Gdybyśmy wykorzystali jedną na początku poprzedniego meczu, to o kolejne byłoby nam zdecydowanie łatwiej. Musimy oswoić się z myślą, że przeciwnik będzie nisko ustawiony w defensywie. Musimy kreować więcej okazji, a pomysłem na to jest większa ruchliwość w przednich formacjach.