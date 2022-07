Lechia Gdańsk chce przejść Akademiję Pandev. Rafał Pietrzak: Mam kolegę w Rapidzie. To byłaby fajna przygoda, ale musimy awansować

W meczach sparingowych biało-zieloni pokazali moc w ofensywie i w trzech meczach zdobyli dziewięć goli. To dobry prognostyk przed starciem z Akademiją Pandev w czwartek (7.07.2022 roku) na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku w pierwszym meczu pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Biało-zieloni chcą sięgnąć po pewne zwycięstwo, aby potem ze spokojem udać się na rewanż do Macedonii Północnej. Bardziej można przyczepić się do gry defensywnej w meczach kontrolnych, ale lepiej już to wyglądało, kiedy do składu wrócił Michał Nalepa.

- Wróciliśmy do treningów po dwóch dniach wolnego. Z pewnością sztab jest przygotowany, żebyśmy dowiedzieli się jak najwięcej o naszych rywalach z Macedonii Północnej – mówił Rafał Pietrzak, obrońca biało-zielonych, kiedy rozmawialiśmy z nim podczas niedzielnej prezentacji zespołu. - Gramy jednak w Gdańsku, więc skupiamy się na sobie i chcemy narzucić nasz styl grania. Chcemy grać ofensywnie i nie stracić gola, bo u siebie bramek zbyt dużo nie traciliśmy. Liczymy na to, że na czwartkowy mecz przyjdzie dużo kibiców i stworzymy super widowisko.