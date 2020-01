Lechia Gdańsk chce rozstać się z byłymi kadrowiczami. Biało-zieloni będą robić wietrzenie szatni

O rychłym pożegnaniu z Peszką pisaliśmy już pod koniec poprzedniego roku. Piłkarz usłyszał, że jego kontrakt wygasający z końcem czerwca tego roku nie zostanie przedłużony. Teraz Lechia chce się z nim rozstać już teraz. Peszko w tym sezonie zagrał w 18 meczach ligowych i strzelił trzy gole. Mówi się, że ponownie ma grać w Wiśle Kraków, do której był wypożyczony w poprzednim sezonie. Nie jest jednym piłkarzem, który znalazł się na liście graczy, z którymi gdański klub nie wiąże przyszłości. Kolejnym takim zawodnikiem jest bohater poprzedniego sezonu, Artur Sobiech. To właśnie ten napastnik strzelał gole w półfinale Totolotka Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa oraz w finale z Jagiellonią Białystok i w głównym stopniu przyczynił się do tego, że Lechia sięgnęła po to trofeum po raz drugi w historii klubu. W tym sezonie wystąpił w 18 meczach i zdobył sześć goli. Sobiech ma zamiar wyjechać ponownie do Niemiec, zwłaszcza że w Dortmundzie gra jego żona Bogna, piłkarka ręczna. Najczęściej w jego przypadku mówi się o Dynamie Drezno i Viktorii Koeln. Wreszcie trzeci piłkarz, który dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu, to kolejny były reprezentant Polski - Rafał Wolski. To z pewnością piłkarz o wysokich umiejętnościach czysto piłkarskich, ale w gdańskim klubie tego nie pokazał na takim poziomie, na jakim się spodziewano. Do tego dwukrotnie zrywał więzadło krzyżowe w kolanach. Wolski zagrał w tym sezonie w 16 spotkaniach PKO Ekstraklasy i zdobył jednego gola. Być może rozstanie z tym piłkarzem, to robienie miejsca pod pozyskanie Filipa Starzyńskiego z Zagłębia Lubin. Do rywalizacji zostanie Patryk Lipski, który jest młodszy i zdrowszy niż Wolski. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to kolejne ruchy budżetowe, bowiem ci trzej piłkarze z pewnością należą do czołówki najlepiej zarabiających w drużynie.