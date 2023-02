Lechia Gdańsk chce wygrać w Kielcach i oddalić się od strefy spadkowej. Marcin Kaczmarek: Degradacja to katastrofa wizerunkowa i ekonomiczna

Piłkarze Lechii idą od meczu do meczu i starają się dalej nie wybiegać. Podkreślają, że każde spotkanie jest dla nich ważne, ale trzeba jednak podkreślić rangę spotkania w Kielcach. Korona to bezpośredni rywal w walce o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, a w tabeli jest za biało-zielonymi. Wygrana może dać gdańskiej drużynie możliwość odskoczenia w kierunku środka tabeli, a porażka z kolei może spowodować dłuższe uwikłanie się w okolicach strefy spadkowej i większą presję oraz nerwowość.

- Z tego punktu widzenia jest to bardzo istotny mecz – przyznaje Marcin Kaczmarek, trener Lechii. - Meczów z przeciwnikami bezpośrednio zaangażowanymi w walkę o utrzymanie czeka nas bardzo dużo. Praktycznie co drugą kolejkę możemy grać spotkanie równie istotne. Korona nieźle zaczęła rundę rewanżową, a w Kielcach wciąż jest nadzieja, że drużyna może mocno włączyć się do walki o utrzymanie. Nie spodziewałem się zresztą, że może być inaczej. Czeka nas trudny mecz i na ten moment szalenie ważny dla układu tabeli.