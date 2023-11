Lechia Gdańsk chce złapać dłuższą serię zwycięstw. W niedzielę w Tychach mecz z wiceliderem tabeli

Piłkarze i trenerzy zespołu z Gdańska odetchnęli po wygranym meczu w stolicy. To było zaległe spotkanie, bo ulewa i zalane boisko sprawiło, że nie udało się rozegrać spotkania w pierwotnie zaplanowanym terminie. Biało-Zieloni mieli w Warszawie swoje problemy, ale wygrali dzięki szybko strzelonej bramce i obronionemu rzutowi karnemu przez Bohdana Sarnawskiego w końcówce spotkania.

W drużynie z Gdańska z pewnością liczą na to, że odblokuje się Tomas Bobcek i pokaże swoje strzeleckie umiejętności. Do meczu w stolicy miał na koncie dwa gole zdobyte w spotkaniu z GKS Katowice. Potem grał trochę słabiej, ale też miał problemy zdrowotne. Teraz jest już w pełni sił, a w meczu z Polonią pewnie wykorzystał dogodną okazję bramkową i zdobył swojego trzeciego gola w tym sezonie.

- Wygraliśmy drugi mecz z rzędu, zbieramy punkty i dla zawodników, sztabu i całego klubu jest to naprawdę bardzo ważne. Serdeczne gratuluję piłkarzom cierpliwości. Wyciągamy wnioski z tego spotkania, dalej się uczymy, a przed nami kolejne bardzo ważne spotkanie – przyznał Szymon Grabowski, trener Lechii.

- Cieszę się, że strzeliłem gola, ale wygraliśmy mecz jako drużyna. Mamy trzy punkty i teraz pojedziemy w niedzielę na mecz z Tychami i tam też powalczymy o zwycięstwo. Ostatnie mecze nie były dla mnie dobre, ale mam nadzieję, że teraz będzie już lepiej. Czasami starczy jedna okazja do zdobycia bramki, a innym razem trzeba mieć ich więcej. W Lechii czuję się szczęśliwy, miasto jest ładne, wszystko jest super - powiedział Bobcek.

Trener Grabowski prawdopodobnie będzie musiał szukać kolejnych rozwiązań w kadrze meczowej. Oprócz Luisa Fernandeza i Conrado na to spotkanie do gry nie wróci raczej kontuzjowany Jan Biegański. Pauzować może też Dawid Bugaj, który podczas spotkania z Polonią w Warszawie nabawił się kontuzji i musiał opuścić boisko. W pełni sił powinien być za to Tomasz Neugebauer. Bohater meczów z Górnikiem Łęczna i Stalą Rzeszów był osłabiony przeziębieniem i w stolicy pojawił się na boisku tylko na kilka minut.