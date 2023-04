Lechia Gdańsk - Cracovia. Byliście na meczu biało-zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach. David Badia: Nie traćmy wiary i nadziei

- Chcieliśmy zdobyć trzy punkty. Na początku meczu myślałem pozytywnue. Niestety, straciliśmy szybko gola. Chwilę później Joel Abu Hanna doznał kontuzji i musieliśmy zmienić plan na mecz. W drugiej połowie zmieniliśmy taktykę, chcieliśmy grać bardziej ofensywnie. Odległości między obrońcami Cracovii a napastnikami były jednak zbyt małe. My traciliśmy piłki, a oni strzelili drugiego gola. Na końcu liczy się to, kto strzelił więcej bramek i wygrał mecz - ocenił David Badia, trener Lechii.

- Drużyna jest ta sama. Zaczęliśmy tą samą jedenastką, co tydzień samo, bo zawodnicy zasłużyli na ponowną szansę. Rywal był jednak inny, więc inne było też przygotowanie do meczu. Po straconym pojawił się stres. Im dalej, tym było coraz gorzej. Teraz najważniejsze będzie wykrzesanie z siebie większych pokładów energii. Jeżeli 20o procent to było za mało, to teraz musi być 300 procent. I tak już będzie do końca sezonu - zapowiedział trener biało-zielonych.