Lechia Gdańsk - Cracovia. Znamy skład biało-zielonych! Trener David Badia zdecydował się na zmiany?

David Badia, szkoleniowiec biało-zielonych, ma problemy z zestawieniem najlepszego składu z powodu kontuzji, jakie są w drużynie. Niedawno do gry wrócił dopiero Joeri de Kamps. Kontuzjowani są Ilkay Durmus i Conrado, a powoli wraca Michał Nalepa, który w poprzednim meczu siedział już na ławce rezerwowych.

Lechia Gdańsk wchodzi w kluczowy etap gry o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Teraz każda strata punktów może okazać się niezwykle kosztowna. Do końca sezonu zostało jeszcze sześć kolejek ligowych, a…

- Zmiana trenera powoduje zmianę metodologii treningu. Jest inna intensywność. Byłem świadomy, że muszę mieć na uwadze podejście i zmianę metodologii, żeby kontuzji nie pogłębiać. Chcemy, aby ci zawodnicy wrócili do gry tak szybko, jak tylko się da. Taka sytuacja to problem i zmartwienie dla mnie, jako trenera. Pomimo kontuzji muszę znaleźć zawodników do podstawowego składu – powiedział hiszpański trener biało-zielonych.