Lechia Gdańsk czeka na drugiego rywala. Losowanie NA ŻYWO. Z kim Lechia może zagrać w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji?

To ważne dni dla Lechii w kontekście gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. We wtorek biało-zieloni poznali pierwszego rywala, a w środę los przydzieli im kolejnego, jeśli podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka przejdą pierwszą przeszkodę.

W pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji drużyna Lechia zagra z zespołem Akademija Pandev z Macedonii Północnej. Z pewnością to biało-zieloni będą faworytami tego dwumeczu. Dla Lechii to trzecie podejście w europejskich pucharach i może wreszcie uda się przejść do kolejnej rundy. Wcześniej gdańszczanie przegrywali z zespołem Juventusu Turyn i Broendby IF. Mecze z Akademiją rozegrane zostaną 7 lipca w Gdańska i 15 lipca w Macedonii Północnej.

UEFA już przygotowała się do środowego losowania drugiej rundy Ligi Konferencji. Biało-zieloni poznają zatem kolejnego rywala, z którym przyjdzie im się zmierzyć w razie wyeliminowania pierwszego rywala. Na kogo może zatem trafić Lechia i jak duży będzie poziom trudności w walce o awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji? Biało-zieloni nie znaleźli się w gronie drużyn rozstawionych, więc wiele będzie zależało od szczęścia w losowaniu, bo może trafić nieźle albo znacznie gorzej.