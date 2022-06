Lechia Gdańsk czeka na zmiany właścicielskie i likwiduje drużynę rezerw. Co z kontynuacją umowy z Energą i związaniem się z Adidasem?

Adam Mandziara, były prezes, a obecnie przewodniczący rady nadzorczej Lechii, już blisko dwa miesiące temu zdradził, że Josef Wernze chce sprzedać udziały i tak zakończyć swoją działalność w klubie z Gdańska.

CZYTAJ TAKŻE: Transfery w Lechii Gdańsk. Kto odejdzie, kto przyjdzie?

- Jestem tu blisko dekadę, pan Josef Wernze ma 73 lata, ja skończę niedługo 55 lat i to dobry moment, żeby się zastanowić nad dalszym życiem. Przed nami sporo pracy, aby wszystko uporządkować. Czwarte miejsce i udział w kwalifikacjach Ligi Konferencji pozwala się klubowi rozwinąć. Poza tym nie zostawimy żadnych długów właścicielskich, jak ma to miejsce w innych przypadkach. To też pierwszy sezon, w którym wykażemy zysk. Nasz Excel wreszcie świeci na zielono, a nie na ciemnoczerwono, pokazując alert – mówił Mandziara w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”.