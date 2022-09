Lechia Gdańsk czerwoną latarnią ligi. Sprawdziliśmy poprzednie czternaście sezonów i tak źle nie było nigdy! Tomasz Galiński

Obecny sezon zaczął się dla Lechii po prostu fatalnie. Odpadnięcie (choć w niezłym stylu) z eliminacji Ligi Konferencji Europy i beznadziejna gra w PKO Ekstraklasie. Biało-zieloni wygrali tylko jeden mecz z Widzewem Łódź. W sumie zdobyli jedynie cztery punkty, co sprawia, że są na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. W dodatku dalej nie wiadomo kto będzie nowym trenerem po zwolnieniu Tomasza Kaczmarka... Jakub Steinborn

Po ośmiu kolejkach tego sezonu Lechia Gdańsk zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy z zaledwie czterema zdobytymi punktami. W oczy razi przede wszystkim fatalny bilans bramkowy 5-15. Bierzemy oczywiście pod uwagę, że biało-zieloni mają do rozegrania zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze, ale nawet wygrana niewiele by w tej sytuacji zmieniła. Prześledziliśmy wszystkie sezony od momentu awansu Lechii do Ekstraklasy i mimo wielu perturbacji tak fatalnego startu gdańszczan się nie doszukaliśmy. W naszym zestawieniu sytuacja Lechii po ośmiu kolejkach w każdym z wcześniejszych sezonów.