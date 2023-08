Lechia Gdańsk czuje sportową złość przed meczem z Wisłą Płock. Szymon Grabowski: Znamy naszą wartość

- Mikrocykl wyglądał fajnie pod każdym względem. Jestem zadowolony z tego, co widziałem, po zakończeniu meczu z Motorem. Mówię o pierwszej rozmowie w szatni, o świadomości zawodników – zdradza Szymon Grabowski, trener Lechii. - Jest sportowa złość i to było widać podczas treningów. Szybko chcieliśmy zagrać następny mecz i to było widać w pracy zawodników. Mam nadzieję, że to będzie widać na boisku w Płocku. Cieszę się, że dołączają do nas kolejni zawodnicy i z treningu na trening rywalizacja jest coraz mocniejsza i jesteśmy silniejsi.

Kadra zespołu jest coraz liczniejsza i trener biało-zielonych ma kolejnych zawodników do dyspozycji. Gotowi do gry są Bohdan Sarnawski, Iwan Żelizko i Dawid Bugaj. Dopiero przed meczem przekonamy się, który z nich dostanie szansę występu w Płocku. Pod znakiem zapytania stoi za to występ Miłosza Szczepańskiego, który zmaga się z urazem.