Lechia Gdańsk do Legnicy na mecz z Miedzią bez Flavio Paixao. Paweł Żelem: Dwa transfery na ostatniej prostej

Biało-zieloni mieli aż dwa tygodnie wolnego. Wszystko dlatego, że mecz z Lechem Poznań został przełożony na 31 sierpnia. To jednak wcale nie oznaczało spokoju i pracy, aby diametralnie zmienić grę zespołu po fatalnych występach z Koroną Kielce i Radomiakiem Radom. Trener Tomasz Kaczmarek zabrał opaskę kapitana Flavio Paixao i wywołał burzę. Kibice są wściekli.

- Mamy za sobą wymagający czas. Do Legnicy jedziemy już w czwartek, żeby mieć więcej czasu na miejscu. Jesteśmy świadomi, że potrzebujemy dobry formy – mówi Kaczmarek. - Miedź ma jakość indywidualną i dynamikę z przodu. Musimy być zabezpieczeni i dobrze przygotowani.

Szkoleniowiec Lechii ponownie odniósł się do kwestii odebrania Paixao opaski kapitana zespołu.

- Nie zawsze można wszystko publicznie powiedzieć, ale wiedziałem co robię i jakie będą konsekwencje mojej decyzji – przyznaje Kaczmarek. - To nie jest popularna decyzja, ale rozumiem ludzi, którzy nie mają pełnych informacji. Tu nie chodzi o to, że jest coś między mną i Flavio. Jak przychodziłem, to grał mało, ale udało się go odbudować i za mojej kadencji ma najlepsze liczby pod względem goli i asyst. Na pewno nie szukałem kozła ofiarnego. Chcę jasno podkreślić, że Flavio nie jest winny temu, że mamy trzy punkty po czterech meczach. Ja jestem za to odpowiedzialny. Po ostatnich tygodniach uznałem, że potrzebujemy prawdziwych korekt w szatni i na boisku. To, co w tamtym sezonie dobrze funkcjonowało, teraz nie funkcjonuje. Trudne sytuacje wymagają niepopularnych decyzji, nowego impulsu, a odpowiedzialność muszą na siebie wziąć inni zawodnicy. Czuję, że to właściwa decyzja, którą musiałem podjąć.