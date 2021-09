Lechia Gdańsk drugi raz w tym sezonie straciła dwa gole przewagi. Takich meczów było więcej, a aż pięć za kadencji trenera Piotra Stokowca

- 2:0 to niebezpieczny wynik – mówił Czesław Michniewicz, trener Legii Warszawa, kiedy prowadził jeszcze drużynę Pogoni Szczecin. Dziś jego słowa często są przypominane przy okazji meczów, które pokazują, że taką zaliczkę można w łatwy sposób roztrwonić.

W przypadku biało-zielonych można powiedzieć, że nie uczą się na własnych błędach, bo do takiej sytuacji dopuścili dwa razy z rzędu. Przed przerwą reprezentacyjną Lechia grała z Radomiakiem na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk i już po 19 minutach prowadziła 2:0. Nie uszanowała wyniku i Radomiak w drugiej połowie w ciągu pięciu minut strzelił dwa gole i wywiózł jeden punkt z Gdańska. To był ostatni mecz Piotra Stokowca w roli szkoleniowca biało-zielonych, choć to nie wynik i przebieg meczu zadecydował o rozstaniu z trenerem. Zespół przejął Tomasz Kaczmarek i swoją pracę z Lechią zaczął w identyczny sposób, jak Stokowiec ją zakończył. Biało-zieloni mieli problemy w pierwszej połowie meczu z Wisłą w Krakowie, ale zagrali skutecznie i prowadzili 2:0. Taki stan rzeczy utrzymał się do 71 minuty, kiedy „Biała Gwiazda” zdobyła kontaktowego gola, a wyrównującego w siódmej minucie doliczonego czasu gry. To, że Wisła nie zasłużyła na porażkę w tym meczu nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo Lechia mając dwie bramki przewagi powinna wrócić do Gdańska z kompletem punktów.