Lechia Gdańsk dziś gra z Wisłą Płock. Szymon Grabowski: Apeluję. Umówmy się z kibicami, że to ostatni mecz przy niemal pustych trybunach

To nie pierwsza taka sytuacja w tym sezonie. Już jesienią karnie w Gdańsku były zamknięte niemal wszystkie trybuny. Wówczas mecz z GKS Katowice obejrzało niespełna 1200 osób. To nie przeszkodziło Biało-Zielonym w odniesieniu efektownego zwycięstwa 5:1. Nie zmienia to faktu, że ze wsparciem trybun gra się jednak znacznie lepiej.