Lechia Gdańsk dziś gra z Zagłębiem Lubin. Przedłuży skromne nadzieje czy definitywnie spadnie z PKO Ekstraklasy?

Na mecz do Gdańska przyjeżdża Zagłębie, które właśnie zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Do końca sezonu zostały cztery kolejki, a Lechia traci do zespołu z Lubina dziewięć punktów. Po meczu strata może wzrosnąć do punktów dwunastu, ale też zmniejszyć się do sześciu i przywrócić w klubie cień nadziei na ratunek.

Piłkarze Lechii Gdańsk po raz przedostatni w tym sezonie zaprezentują się kibicom na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Rywalem będzie zespół Zagłębia Lubin, a biało-zieloni wciąż deklarują, że…

Oczywiście można brać jeszcze pod uwagę brak licencji dla Piasta Gliwice, a wówczas strata do Śląska, który w tej sytuacji zajmowałby ostatnie bezpieczne miejsce, to tylko cztery punkty. To już jednak nic innego jak dalsza próba zaklinania rzeczywistości i chęć oszukania przeznaczenia. Trzeba być realistą. Piast zapewne znajdzie brakujące pieniądze i spłaci poprzedniego trenera Waldemara Fornalika, aktualnie szkoleniowca Zagłębia, a wówczas otrzyma stosowną licencję w trybie odwoławczym.

- Oczywiście, że matematyka jest w grze, liczymy punkty i kalkulujemy – mówi David Badia, trener Lechii. - Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Musimy przede wszystkim wygrać najbliższy mecz z Zagłębiem, bo to sprawi, że dystans do strefy bezpiecznej zmniejszy się do sześciu punktów. Wiemy jaka jest sytuacja, znamy różne możliwości i wszystkie teraz są w grze.