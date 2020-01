Lechia Gdańsk efektownie wygrała w Turcji. Biało-zieloni odprawili Greuther Fürth z bagażem trzech goli

Piłkarze Lechii udanie rozpoczęli zgrupowanie w Turcji, bo od wygranej z Greuther Fürth 3:0. W kadrze biało-zielonych znalazło się 28 zawodników, ale dwóch trenuje indywidualnie. To Michał Nalepa i Jarosław Kubicki. Kubicki wciąż dochodzi do pełni formy po zabiegu, a Nalepa już lada moment zacznie trenować z całym zespołem.

Biało-zieloni pierwszy zimowy sparing rozegrali w Gdańsku, jeszcze przed wylotem na zgrupowanie do Belek, w którym przegra z Chojniczanką 2:3. Były jednak w tamtym spotkaniu momenty dobrej gry biało-zielonych. Podopieczni trenera Piotra Stokowca z bardzo dobrej strony zaprezentowali się za to w pierwszej grze kontrolnej w Turcji. Greuther Fürth to ósma drużyna 2 Bundesligi i na innym etapie przygotowań, bo już za tydzień wznawia grę w lidze. Dlatego też na prośbę drużyny niemieckiej sparing był zamknięty.