Lechia Gdańsk gładko rozbiła zespół Zagłębia Sosnowiec i obroniła pozycję lidera. Wiosną 15 punktów i 15 strzelonych goli

Lechia się nie zatrzymuje i idzie za ciosem. To już piąte zwycięstwo z rzędu, co daje 15 punktów w tej rundzie i 15 strzelonych goli. Drużyna z Gdańska pewnie czuje się w fotelu lidera tabeli.

Już pierwsza akcja w tym meczu mogła przynieść prowadzenie Biało-Zielonym, ale po zagraniu Miłosza Kałahura wzdłuż bramki do piłki nie doszedł żaden z trzech zawodników zespołu gospodarzy. Lechia wciąż atakowała, ale bramki nie zdobył Camilo Mena, a Tomas Bobcek – po dośrodkowaniu Dominika Piły – głową posłał piłkę tuż obok słupka. To powinien być gol, bo słowacki napastnik był w idealnej pozycji. Wreszcie podopieczni trenera Szymona Grabowskiego dopięli swego. Po rzucie rożnym piłkę ręką w polu karnym zagrał Ołeksji Dowhyj. Karny dla Lechii i – co ciekawe – to dopiero pierwsza „jedenastka” w meczu ligowym dla gdańskiego zespołu od spotkania inaugurującego sezon z Chrobrym w Głogowie. Pewnym egzekutorem był Tomasz Neugebauer. Dla młodego pomocnika Lechii to już szósty gol w tym sezonie i ma ich tyle samo, co Bobcek i Luis Fernandez.