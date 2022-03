Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna 19.03.2022 r. Jakub Kałuziński pokazał jakość, a Christian Clemens strzelił debiutanckiego gola ZDJĘCIA

Lechia przystąpiła do meczu z Górnikiem Łęczna po trzech kolejnych spotkaniach bez zwycięstwa. Trener Tomasz Kaczmarek zapewniał jednak, że jego drużyna z determinacją walczyć będzie o zwycięstwo. Biało-zieloni walczą o czwarte miejsce, które może dać grę w europejskich pucharach i nie mogą pozwolić sobie na kolejne wpadki. Górnik tymczasem walczy o utrzymanie w lidze, ale już poprzedni mecz z Wisłą Kraków pokazał, że mecze z takimi zespołami wcale do łatwych nie należą.

Lechia od początku meczu przejęła pełną kontrolę na boisku i dążyła do strzelenia gola. Tym razem nie było problemów z kreowaniem sytuacji, ale za to gorzej było ze skutecznością. Pierwsi jednak przed szansą bramkową stanęli goście z Łęcznej, ale Bartosz Śpiączka przegrał pojedynek sam na sam z Dusanem Kuciakiem. To mógł być zimny prysznic dla biało-zielonych, którzy później jednak wzięli sprawy w swoje ręce. Tomasz Kaczmarek podkreślał, że liczy na to, że doświadczeni zawodnicy będą brać ciężar gry na siebie. Tym razem przyćmił ich Jakub Kałuziński, który był najlepszym piłkarzem tego spotkania. Wychowanek Lechii pokazał błysk, nie bał się rozgrywać, strzelać i jego gra z pewnością mogła się podobać. Tuż przed przerwą Kałuziński zaliczył asystę, bo to po jego podaniu swojego pierwszego gola w biało-zielonych barwach strzelił Christian Clemens. To był dobry, mierzony strzał z dystansu, którym niemiecki piłkarz otworzył wynik spotkania. Kałuziński mógł mieć już wcześniej asystę, ale po jego dośrodkowaniu Łukasz Zwoliński strzelił głową z pięciu metrów prosto w Macieja Gostomskiego. „Kałuża” zaliczył też groźny strzał, obroniony przez bramkarza Górnika. Mogła się podobać kombinacyjna gra Lechii i szukanie okazji bramkowych, w której dobrze odnajdywał się Zwoliński. Szkoda za to zmarnowanej bardzo dobrej okazji przez Davida Steca.