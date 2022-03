Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna 19.03.2022 r. Oglądaliście zwycięstwo biało-zielonych z trybun stadionu? Znajdźcie się na zdjęciach! Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna. Lechia Gdańsk wygrała z Górnikiem Łęczna w meczu PKO Ekstraklasy rozegranym na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. To spotkanie z trybun gdańskiego stadionu oglądało blisko pięć tysięcy widzów. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców z meczu Lechii Gdańsk z Górnikiem Łęczna. Zapraszamy do oglądania i znajdźcie się na zdjęciach.