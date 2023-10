Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna 6.10.2023 r. Znamy skład biało-zielonych! Nie ma kontuzjowanego Conrado. A są zaskoczenia?

To nie koniec problemów Lechii przed meczem z wiceliderem tabeli, Górnikiem Łęczna. Podczas prezentacji w galerii handlowej Forum Gdańsk nie pojawili się Elias Olsson i Tomas Bobcek. Czy to zatem przypadek, że słowacki napastnik zaczął mecz z Bruk-Betem Termaliką na ławce, czy jednak efekt wirusa, który pojawił się ostatnio u Biało-Zielonych? Zapewne dopiero przed samym meczem pojawi się odpowiedź, kto będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego.