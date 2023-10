Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna. Biało-Zieloni byli długo bezradni, ale Tomasz Neugebauer uratował remis w ostatniej chwili!

Lechia Gdańsk zagrała słabo przeciwko Górnikowi Łęczna w meczu Fortuny 1. Ligi. Brakowało jakości i pomysłu w ofensywie. Wicelider tabeli długo prowadził w Gdańsku, ale w ostatniej minucie doliczonego czasu gry Tomasz Neugebauer uratował punkt dla zespołu Biało-Zielonych. W kolejnych meczach Lechia musi grać jednak zdecydowanie lepiej.

Górnik przyjechał do Gdańska jako wicelider tabeli w Fortunie 1. Lidze, jedyny niepokonany zespół w tym sezonie i mający opinię najlepiej broniącego. To się potwierdziło, bo akcje ofensywne Lechii to było bicie głową w mur.

Od początku spotkania podopieczni trenera Szymona Grabowskiego utrzymywali się zdecydowanie dłużej przy piłce, a goście momentami całym zespołem bronili się na własnej połowie. Piłkarze z Łęcznej bardzo mądrze się przesuwali, a gdańszczanie nie mieli pomysłu na sforsowanie defensywy rywali. Były wrzutki w pole karne, ale często w ogóle nie kończyły się strzałami. Lechia miała znakomitą okazję, kiedy świetnym prostopadłym podaniem popisał się Andrei Chindris, ale Camilo Mena przegrał pojedynek sam na sam z Maciejem Gostomskim. Gra gospodarzy w ofensywie była bardzo słaba, zawodnicy wymieniali wiele podań, które nie przynosiły żadnych efektów. Mena zwalniał grę, Maksym Chłań był chaotyczny, Luisa Fernandeza nie było widać na boisku, a Tomas Bobcek przegrywał pojedynki z obrońcami Górnika. Z kolei goście szczęścia próbowali po strzałach z dystansu Adama Dei, ale bronił je Bohdan Sarnawski. Bramkarz Biało-Zielonych nie popisał się jednak po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, kiedy nie trafił w pikę, a Karol Podliński z bliska wpakował piłkę pod poprzeczkę i pierwsza połowa zakończyła się przy prowadzeniu wicelidera Fortuny 1. Ligi.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Lechia miała nawet 68 procent posiadania piłki, ale za to punktów nie ma. Coraz bardziej zirytowani byli gdańscy kibice, którzy skandowali: „Lechia grać, k…. mać”. To pokazuje, że okres ochronny już się skończył i fani oczekują zwycięstw i realnej walki i awans do PKO Ekstraklasy. Tymczasem bezradność Lechii w tym meczu była przerażająca. Z długich zagrań nic nie wynikało. Piłkarze Lechii podawali sobie piłkę, ale albo nie kończyli tych akcji strzałem bądź wszystko blokowali obrońcy zespołu z Łęcznej. Brakowało pomysłu i zdecydowania.

W ostatniej minucie doliczonego czasu gry szczęście uśmiechnęło się do Lechii. Wprowadzony w 84 minucie na boisko Tomasz Neugebauer huknął w górny róg i uratował punkt dla Biało-Zielonych. Remis wywalczony w takich okolicznościach jest na pewno cenny, ale tak nie da się awansować do ekstraklasy. Przed tym zespołem wciąż dużo pracy, bo w ofensywie Lechia musi grać zdecydowanie lepiej, żeby wygrywać, a tylko tak będzie mogła myśleć o czołowych miejscach w ligowej tabeli.

Bramki: 0:1 Karol Podliński (34), 1:1 Tomasz Neugebauer (90+5) Lechia: Sarnawski - Bugaj, Chindris, Olsson, Kałahur - Żelizko, Kapić (84 Neugebauer) - Mena (70 Sypek), Fernandez (70 D'Arrigo), Chłań - Bobcek (70 Zjawiński) Górnik: Gostomski - Cisse, Klemenz, de Amo - Zbozień, Deja (84 Pawlik), Kryeziu, Grabowski (84 Dziwniel) - Żyra (79 Durmus), Łukasiak (71 Janaszek) - Podliński (71 Gąska) 90+5 min. - Neugebauer huknął z dystansu i trafił idealnie w górny róg. Lechia - Górnik 1:1. Koniec meczu. Sędzia już nie wznowił gry 90 min. - sędzia doliczył 4 minuty 87 min. - żółta kartka dla Janaszka (Górnik) 84 min. - zmiana w Lechii: za Kapicia wszedł Neugebauer

84 min. - zmiany w Górniku za Deję i Grabowskiego weszli Pawlik i Dziwniel 79 min. - zmiana w Górniku: za Żyrę wszedł Durmus 76 min. - celny strzał Żelizki z dystansu, ale Gostomski nie dał się pokonać 71 min. - zmiany w Górnika: za Podlińskiego i Łukasiaka weszli Gąska i Janaszek 70 min. - zmiany w Lechii: za Fernandeza, Bobceka i Menę weszli D'Arrigo, Zjawiński i Sypek 65 min. - Żelizko strzelił mocno z rzutu wolnego, ale Gostomski złapał piłkę 60 min. - Żelizko oddał niecelny strzał z dystansu 54 min. - Gostomski pewnie obronił strzał z dystansu Kapicia 49 min. - Lechia utrzymuje się dłużej przy piłce, podobnie jak w pierwszej połowie, ale kompletnie nic z tego nie wynika

46 min. - początek drugiej połowy

45+2 min. - koniec pierwszej połowy. Lechia - Górnik 0:1 34 min. - gol dla Górnika! Po dośrodkowaniu z rogu w pikę nie trafił Sarnawski, a z bliska piłkę do siatki wpakował Podliński. Lechia - Górnik 0:1 33 min. - ostry strzał z dystansu Deja, ale Sarnawski odbił piłkę na róg 30 min. - Lechia zagościła na dłużej w polu karnym gości, ale ostatecznie nie udało się skierować piłki do siatki. Całą akcję świetnie zaczął Kapić 25 min. - mocno strzelał Deja z pola karnego, ale Sarnawski pewnie odbił piłkę 24 min. - żółta kartka dla Bugaja (Lechia), który będzie musiał pauzować w Warszawie 22 min. - świetne podanie Chindrisa i Mena wyszedł na czystą pozycję, ale przegrał pojedynek z Gostomskim 12 min. - sytuacja Lechii, ale Mena został zablokowany

11 min. - żółta kartka dla Podlińskiego (Górnik) 9 min. - bardzo dobrą sytuację miał Żyra, ale nie oddał najlepszego strzału i Sarnawski odbił piłkę 1 min. - początek meczu w Gdańsku Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna NA ŻYWO 6.10.2023 r.

Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna, Fortuna 1. Liga, 6.10.2023: Biało-zieloni celują w kolejne zwycięstwo

Lechia Gdańsk zagra ważny mecz z Górnikiem Łęczna, który spisuje się bardzo dobrze od początku tego sezonu. W zespole gości mogą zagrać byli zawodnicy biało-zielonych, czyli Egzon Kryeziu oraz Ilkay Durmus. Górnik to kolejny zespół, który jest bezpośrednim rywalem biało-zielonych w walce o awans do PKO Ekstraklasy. Zespół z Łęcznej jest wyżej w ligowej tabeli, więc to okazja dla podopiecznych trenera Szymona Grabowskiego, żeby odrabiać straty. Lechia ma potencjał i na pewno jest w stanie odnieść zwycięstwo w tym spotkaniu.

