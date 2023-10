Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna. Byliście na zremisowanym meczu Biało-Zielonych z wiceliderem? Znajdźcie siebie na zdjęciach

Niespełna 6,5 tysiąca widzów pojawiło się na trybunach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, żeby kibicować Lechii Gdańsk w starciu z Górnikiem Łęczna. To był trudny mecz, ale fani Biało-Zielonych dopingiem pomogli drużynie wyrównać w ostatniej chwili.

Lechia Gdańsk zremisowała z Górnikiem Łęczna 1:1 na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w meczu Fortuny 1. Ligi. To nie był dobry mecz w wykonaniu Biało-Zielonych, bardzo słabo zagrał Luis Fernandez.…

Dla kibiców to nie był łatwy mecz do oglądania. Lechia długo męczyła się w starciu z Górnikiem i miała ogromne problemy, żeby dojść do czystej sytuacji strzeleckiej. Fani w pewnym momencie okazywali zniecierpliwienie, ale jednocześnie do końca spotkania dopingiem wspierali drużynę. To przyniosło efekt, bo w ostatniej minucie doliczonego czasu gry remis dla Lechii uratował Tomasz Neugebauer.