Lechia Gdańsk gotowa na mecz z Rapidem Wiedeń. Tomasz Kaczmarek: Celujmy w fazę grupową Ligi Konferencji

- Przed nami ważne wyzwanie. Musimy zagrać na swoim najwyższym poziomie, żeby osiągnąć korzystny wynik. Na stadionie jest dobra murawa, rywal jest wymagający, ale jesteśmy gotowi. Długo czekaliśmy na taki mecz, jesteśmy zgrani, doświadczeni, pewni siebie, gramy długo ze sobą i nie ma rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Wiemy jak się gra takie mecze i jesteśmy w stanie wygrać ten dwumecz. Podstawowym zadaniem jest wywiezienie takiego wyniku z Wiednia, , który da nam szansę w meczu rewanżowym. Musimy wiedzieć co robić na boisku, żeby nie utrudnić sobie zadania – powiedział trener Kaczmarek.

Biało-zieloni wybiegają marzeniami poza mecz z Rapidem w Wiedniu.

- Nie mam żadnych obaw, bo na ten mecz pracowaliśmy poprzednim sezonem i pierwszą rundą z Akademiją Pendev. Niektórzy mówili, że awans to nasz obowiązek, a tymczasem awansowały wszystkie pozostałe zespoły z Macedonii Północnej. Nasze zadanie było trudniejsze niż rzeczywistość. Awans do fazy grupowej Ligi Konferencji to nie są nasze marzenia tylko cel. Przed nami wymagające zadania, a jutro jest kluczowy dzień i muszą się zgadzać wszystkie detale – podkreśla Kaczmarek.

CZYTAJ TAKŻE: W jakim składzie zagra Lechia w meczu z Rapidem?

Szkoleniowiec gdańskiego zespołu wypowiedział się też na temat gry zespołu rywala.

- Jest to zespół grający w sposób fizycznych i prezentuje duży poziom intensywności. Rapid gra prostą piłkę, w której jest mało ryzyka, mało budowania akcji od tyłu. Często są to proste środki połączone z jakością indywidualną. Nie ma tajemnicy, że na wyróżnienie zasługują Marco Gruell, Ante Bajić czy Guido Burgstaller. Ten ostatni to być może najlepszy zawodnik w austriackiej Bundeslidze grający poza Salzburgiem – ocenił Tomasz Kaczmarek.