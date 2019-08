Lechia Gdańsk gotowa na mecz ze Śląskiem Wrocław. Flavio Paixao w Gdańsku spełnia marzenia i poznał miłość życia

Flavio Paixao, kapitan Lechii Gdańsk, nie zaczął dobrze tego sezonu ligowego. To jednak piłkarz, który strzelił dla Lechii sporo goli i klub wiele mu zawdzięcza. W sobotę będzie mógł zagrać przeciwko Śląskowi Wrocław, w którym też występował.

Flavio grał w Portugalii, Szkocji i Iranie, a w 2014 roku trafił do Polski. - Byłem w Iranie, ale miałem tam problemy, bo klub nie płacił pieniędzy. Później wróciłem do Portugalii, a w tym czasie Marco grał w Śląsku. Powiedział w klubie, że ma brata, tak trafiłem do Polski i bardzo się z tego cieszę - wspomina Portugalczyk. CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk Kapitan biało-zielonych ma swoje ulubione miejsce w Polsce. Jakie? - Wrocław to supermiasto i tak też się tam czułem przez trzy lata. Dla mnie trzy topowe polskie miasta, to Gdańsk, Wrocław i Kraków. Gdańsk jest jednak najlepszym miejscem w Polsce, z pięknym centrum miasta i plażami. To podobnie jak w Portugalii i czuję się tutaj jak w domu - przyznaje Paixao.

Lechia może liczyć na gole Flavio. To najlepszy strzelec w historii klubu w ekstraklasie. Jest też drugim najlepszym obcokrajowcem w polskiej lidze, tylko o jednego gola wyprzedza go Miroslav Radović. W tym sezonie zdobył dwa gole w rywalizacji z Broendby IF, ale to nie dało awansu do następnej rundy. - Strzelam bramki, ale cały czas nad tym pracuję. Każdego dnia idę na trening i daję z siebie sto procent. To jest moja mentalność i sposób życia - mówi Paixao. - Chcemy iść krok po kroku do przodu. Ludzie czasami mi mówią, że strzelam bramki, że jestem najlepszym strzelcem, ale to dla mnie nie jest ważne. Idę na trening i na nim muszę przede wszystkim wykonać moją pracę. Pierwszym klubem Portugalczyka był Śląsk, z którym Lechia zagra w sobotę. Po trzech latach przeniósł się jednak do Gdańska i w zespole z Gdańska gra od 2015 roku.

- W Śląsku miałem kontrakt ważny jeszcze sześć miesięcy. Miałem różne propozycje, ale chciałem zostać w Polsce i Lechia okazała się najbardziej konkretna. Mam cały czas tę samą ambicję i motywację - zapewnia. CZYTAJ TAKŻE: Piekne polskie cheerleaderki Flavio ma jeszcze jeden ważny powód, aby cieszyć się, że znalazł się w Gdańsku. To jego ukochana Dominika. - Czasami jest tak, że niczego nie szukasz, a potem wszystko co najlepsze spotyka ciebie w ciągu sekundy. Gdańsk wpłynął bardzo pozytywnie na moje życie. Dominika jest już moją narzeczoną i jestem z tego bardzo zadowolony. Ona cały czas daje mi pozytywne słowa i motywację. To jest osoba, którą potrzebuję każdego dnia obok siebie. Dominika ma podobną mentalność i motywację, też ma biznes i ma dużo marzeń. Mamy dużo wspólnych celów na życie. Ślub? Mamy czas. Wszystko krok po kroku - uśmiecha się Flavio.

W zespole biało-zielonych grał ze swoim bratem Marco. Czy wtedy było mu łatwiej, kiedy brat bliźniak był na boisku? - Nie brakuje mi Marco w Lechii. Mamy superpiłkarzy i drużynę. To, co było wcześniej, nie jest teraz ważne. Bez względu na to czy z Marco czy bez niego, to cały czas grałem swoją piłkę. Czasami lepiej, innym razem gorzej, ale takie jest życie. W tym roku byłem kapitanem, zdobyliśmy dwa puchary i jestem szczęśliwy. Nie jest dla nas ważne co było i kto był w klubie tylko co jest teraz i jak razem pracujemy. Potrzebujmy ludzi, którzy są głodni sukcesu i są ambitni - uważa kapitan Lechii. Flavio nie ocenia brata i atmosfery w jakiej odszedł z Lechii. Nie chce o nim rozmawiać. - Nie chcę mówić o Marco, bo ja nie mam z nim absolutnie żadnego kontaktu - zdradza Flavio. Czasami tak jest w życiu. To nie jest jednak dla mnie ważne tylko liczy się to, że jestem w Gdańsku i jestem szczęśliwy i pracuję każdego dnia, żeby spełniać marzenia.

Ten sezon nie zaczął się dla niego dobrze. W meczach z Jagiellonią czy Rakowem zagrał bardzo słabo, ale nie myśli o zakończeniu kariery. - Dziś jest deszcz, jutro jest słońce. Nie jest możliwe, aby słońce było przez 365 dni w roku. To moje zadanie i praca, żeby właściwie zareagować na zły mecz albo wynik. Życie nie jest doskonałe i musimy reagować na sytuację, żeby w kolejnym meczu było lepiej. Jeszcze dwa, trzy lata chcę grać w piłkę, bo czuję się bardzo dobrze. W poprzednim sezonie pomagałem drużynie, wciąż mam duże ambicje i motywację - podkreśla Flavio. Choć wciąż gra w piłkę, to ma jasno określony pomysł na życie. - W Portugalii mam biznes w zakresie nieruchomości. Chcę to kontynuować także w Gdańsku. Po skończeniu kariery na pewno nie zostanę przy piłce nożnej. Poświęciłem futbolowi wiele lat i nie miałem czasu dla rodziny, dla ludzi, których bardzo kocham. Gdybym miał zostać przy piłce, to dalej nie będę miał czasu dla najbliższych, a potrzebuję tego - zakończył Paixao.

Press Focus / x-news