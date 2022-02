Lechia Gdańsk gotowa na najlepszą wersję Cracovii, ale chce wygrać. Maciej Kalkowski: Pokaż mi swoją ławkę, a powiem jaki masz zespół

Trener Tomasz Kaczmarek i jego podopieczni są ambitni i zamierzają twardo walczyć o medal mistrzostw Polski. Początek udany, bo na inaugurację rudny biało-zieloni wygrali ze Śląskiem Wrocław 2:0. To jednak tylko jeden mecz, a gdańska drużyna potrzebuje regularnych zwycięstw. Zwłaszcza, że rywale mające podobne aspiracje ani myślą odpuszczać. Nie tylko Lechia odniosła pewne zwycięstwo, bo w podobnym stylu po komplet punktów sięgnęły zespoły Pogoni Szczecin i Rakowa Częstochowa.

- Pierwszy mecz na otwarcie rundy zawsze jest ciężki. To duża niewiadoma – mówi Maciej Kalkowski, asystent trenera Kaczmarka. - Cieszmy się ze zwycięstwa nad Śląskiem, ale ten mecz dobrze przeanalizowaliśmy. Wiemy jakie błędy popełniliśmy i chcemy je poprawić, choć czasu zbyt dużo nie mamy. Najważniejsze, że zagraliśmy na zero z tyłu. Dużo pracowaliśmy na zgrupowaniu właśnie nad tym, żeby nie tracić bramek. Udało nam się to zrealizować w meczu ze Śląskiem i chcemy to kontynuować.