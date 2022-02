Lechia Gdańsk gotowa na starcie z Lechem Poznań i walkę o podium. Tomasz Kaczmarek: Juergen Klopp budował drużynę w Liverpoolu cztery lata

Trener Maciej Skorża zbudował w Poznaniu silny zespół. W drużynie jest ostra konkurencja o miejsce w składzie, a na każdej pozycji szkoleniowiec ma do wyboru równorzędnych piłkarzy. To wszystko sprawia, że Lech jest dziś uznawany za głównego kandydata do mistrzostwa Polski. „Kolejorz” przegrał tylko dwa z 21 meczów ligowych, strzelił w tym sezonie najwięcej goli i stracił najmniej. To pokazuje skalę trudności jaka stanie w niedzielę przed piłkarzami Lechii, którzy będą bardzo potrzebowali wsparcia kibiców, aby postawić się Lechowi i powalczyć o komplet punktów.

- Lech ma dość mocną i szeroką kadrę, a na każdej pozycji jest dwóch zawodników gotowych do gry. Klub z Poznania ma taką sytuację po latach dobrej pracy. Uważam, że skład Lecha jest na podobnym poziomie, co Rakowa i Pogoni, ale nie moi zadaniem jest oceniać, to jest trochę lepszy – powiedział Tomasz Kaczmarek, szkoleniowiec biało-zielonych.