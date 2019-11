Lechia Gdańsk gra słabo, bez pomysłu i nie wygrywa. Piotr Stokowiec: To nie problem, z którym byśmy sobie nie poradzili

- To naturalne, że na końcówkę meczu z Cracovią, która ma rosłych zawodników, wstawia się wysokiego stopera. To nie był sygnał, że będziemy się bronili, bo cały czas graliśmy odważnie w tym meczu - mówił Piotr Stokowiec, szkoleniowiec gdańskiego zespołu.

- Nie dramatyzujemy. Punkty pouciekały przez bramki stracone w końcówkach meczów. Nie ma co ścinać głów tylko trzeba reagować na te wydarzenia boiskowe. Na pewno szkoda, bo powinniśmy w Krakowie zremisować, a w poprzednich dwóch meczach zdobyć komplet punktów. Nie będziemy popadać ze skrajności w skrajność tylko trzeba szybko złapać rytm i zacząć punktować. Różnice są niewielkie, a przypominam, że Piast w lutym tracił do nas 14 punktów, a zdobył mistrzostwo Polski. Liga jest długa i będzie w niej jeszcze wiele przetasowań. Mam nadzieję, że to co nam teraz ucieka, będzie później oddane. To był mecz walki, na remis, nic się nie działo na boisku - powiedział Daniel Łukasik, pomocnik Lechii.

- Pracujemy nad tym, bo nie jesteśmy ślepi, ani głusi, by nie zauważać pewnych rzeczy, ale sprawa nie jest jednoznaczna. Może zabrakło nam trochę szczęścia Nie ma jednej odpowiedzi, którą mógłbym tutaj wyrecytować. Gdy się jednak traci bramkę w końcówce, to trener bierze winę na siebie. Byliśmy konsekwentni, ale ale zabrakło jakiejś małej rzeczy. Może ataku na piłkę w najważniejszym momencie. W takiej sytuacji trener bierze winę na siebie, ale to nie jest problem, z którym byśmy sobie nie poradzili - zapewnia Stokowiec.