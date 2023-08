Lechia Gdańsk gra trudny mecz z Wisłą Płock 4.08.2023 r. Znamy skład biało-zielonych! Szymon Grabowski postawił na debiutantów

Kolejni nowi piłkarze dołączyli do Lechii w minionym tygodniu - Dawid Bugaj i Iwan Żelizko. Wcześniej też przyszło dwóch nowych zawodników. Teraz sztab szkoleniowy musi wszystko poukładać, aby jak najbardziej efektywnie skorzystać z tych wzmocnień kadry meczowej. Do dyspozycji nie będzie już Bassekou Diabate, który nie przekonał do siebie sztabu szkoleniowego i trafi na wypożyczenie, aby grać bardziej regularnie i się rozwijać.

Oficjalny skład Lechii Gdańsk na mecz z Wisłą Płock