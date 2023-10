Lechia Gdańsk gra we wtorek wyjazdowy mecz z Polonią Warszawa. Biało-Zieloni wskoczą do strefy barażowej?

- Spodziewam się, że mecz w Warszawie będzie miał różne fazy. Obie drużyny będą chciały grać otwarty futbol, ale będą też elementy ustawienia bardziej zamkniętego – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Szymon Grabowski, trener Lechii. - Polonia jest na fali wznoszącej, jeśli chodzi o punkty i będzie mogła rozegrać to spotkanie na różne sposoby. My jednak skupiamy się przede wszystkim na sobie. Mamy plan, który będzie nam przyświecał i chcemy w Warszawie powtórzyć wynik ze spotkania ze Stalą Rzeszów.

- Mam nadzieję, że granie co kilka dni nie będzie dla nas większym problemem. Bardzo mocno popracowaliśmy przez ostatnie cztery tygodnie i to było widać w spotkaniu ze Stalą.

Lechia Gdańsk wygrała ze Stalą Rzeszów 2:1 w meczu piłkarskiej Fortuny 1. Ligi, który został rozegrany na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Kibice wierzyli w sukces do końca, a gdańszczanie…

- Ta statystyka zupełnie mnie nie interesuje i bardziej odnoszę się do tego, co dzieje się w danym meczu. Nie będę smutny jeśli Polonia po meczu z nami będzie miała tę statystykę jeszcze trochę słabszą – nie ukrywa trener zespołu z Gdańska.

Sytuacja kadrowa Lechii będzie tylko nieco lepsza niż podczas pierwszego terminu meczu pomiędzy tymi zespołami. Oczywiście zabraknie Luisa Fernandeza oraz Conrado, a nadal do gry nie będzie gotowy Jan Biegański. Po pauzie za kartki wraca za to prawy obrońca, Dawid Bugaj, a także do dyspozycji sztabu szkoleniowego jest Louis D’Arrigo. Pomocnik z Australii w pierwszym terminie w ogóle nie udał się z drużyną do Warszawy, ale w spotkaniu ze Stalą wszedł na boisko w trakcie drugiej połowy.