Lechia Gdańsk grała w Szczecinie i zagra w Szczecinie. Tylko zwycięstwo przedłuży marzenia

Poprzedni mecz kończący fazę zasadniczą sezonu był słaby. Ostatecznie zakończył się remisem 1:1, a gola na wagę punktu strzelił Maciej Gajos z rzutu wolnego.

CZYTAJ TAKŻE: Seksowne polskie sportsmenki ZDJĘCIA

- Obie drużyny chciał zdobyć trzy punkty, ale wynik odzwierciedla to, co działo się na boisku. Potrafimy grać lepiej i będziemy chcieli to pokazać w kolejnym meczu, który rozegramy w Szczecinie – mówił po ostatnim spotkaniu Piotr Stokowiec, trener biało-zielonych.

Lechia uda się na kolejny mecz do Szczecina ponownie z wolą odniesienia zwycięstwa. Tylko w ten sposób może jeszcze w jakikolwiek sposób przedłużyć marzenia o zdobyciu medalu mistrzostw Polski. Jednak zadanie będzie bardzo trudne. Trener Stokowiec podkreślał, że myśli już o tym, jak zespół będzie wyglądać w przyszłym sezonie. Szansę otrzyma też zapewne młodzież, ale nikt nie będzie lekceważyć wyniku. Drużyna pojedzie do Szczecina po trzy punkty, aby włączyć się do gry o trzecie miejsce w PKO Ekstraklasie. Lechia potrzebuje zwycięstw, bo po wznowieniu gry odniosła tylko jedno. I to w dramatycznych okolicznościach, kiedy w doliczonym czasie gry zapewniła sobie zwycięstwo w derbach Trójmiasta nad Arką Gdynia. Do tego doszły dwa remisy i jedna porażka. W grupie mistrzowskiej trzeba grać lepiej i skuteczniej, aby jeszcze marzyć o czymkolwiek.